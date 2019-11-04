【進博會】第二屆進博會明日開幕，上海三大任務完成階段性目標

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海今年的重頭戲 第二屆進博會將於明

日（１１月５日）開啟，至周日（１０日）閉幕，為時六日，最後兩日設為公眾開放日。國家主

席習近平將連續第二年出席進博會開幕式並發表演講。

在去年的進博會上，習近平向上海提出三大任務，包括要實施長三角區域一體化發展國家戰

略、在上交所設立科創板並試點註冊制、增設上海自貿試驗區新片區。這一年來，上海馬不停蹄

地做規劃、出方案，目前三大任務的推進均有實質性進展，完成了階段性目標，可以向國家交出

一份令人滿意的答卷。市場翹首，主席今年又會給上海帶來什麼樣的禮物呢？

上海社會科學院研究員湯蘊懿近日在一個媒體沙龍上表示，這一年來，上海的重點工作其實

是「三大任務、一大平台」，這個平台就是進博會。進博會是一個開放的窗口，也是深化國內制

度的窗口。從這個角度看，三大任務代表了中國高質量發展過程中最應該解決的問題，也都是現

有需求的衍生。

其中，科創是經濟發展引擎，能夠帶動產業鏈升級。為了促進創新和投資聯動，科創板孕育

而生；長三角一體化解決了創新高地和產業腹地的問題；而自貿區新片區則是新一輪改革開放的

試驗田，可以和國內自身的產業升級形成聯動。

湯蘊懿認為，作為國家戰略，三大任務並不是一年就能完成的，國家會持續推動，甚至可能

成為「十四五」期間各項任務推進的主線。上海通過推進這三項任務，不僅能夠帶動自身的產業

鏈升級，還能再帶動長三角經濟的升級。未來，國家的發展方向是依靠「長三角」和「珠三角」

這兩大引擎帶動中國經濟的發展。

