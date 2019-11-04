【進博會】中國開放方向正轉變，「一帶一路」國家成進博會主賓國

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》在中美貿易戰陰霾籠罩下，去年首屆進博會

在國際上受到不少質疑，有人認為進博會商務氣氛不濃而政治意味明顯；更有外媒曝出一些參展

的「外國企業」其實是中資控股；還有部分企業並沒有切實的參展需求，只是為完成「政治任務

」而參展。歐盟也曾發布聲明，呼籲中國要採取具體措施向外資企業開放市場。

然而事實是，過去一年政府出台了外商投資法、服務業開放清單、上海自貿區臨港新片區特

殊支持政策等，都明顯地展示了中國對外開放的決心，並為此作出努力。

如今第二屆進博會又將到來，此時國內外的環境似乎比去年有所好轉。十九屆四中全會剛剛

閉幕，釐清了下一階段的治國思路；經過多輪談判後，中美雙方即將就貿易問題簽訂階段性協議

。最後，單單就進博會來說，今年的展覽面積、參展商、參展國的數量均超過首屆，主賓國也從

１２個增加至１５個國家，國內外採購商和專業觀眾有望超過５０萬人。據統計，首屆進博會促

成的交易額達到５７８億美元，第二屆能夠帶來的成效更令人期待。

值得一提的是，在今屆進博會的１５個主賓國中，沒有了英國、德國、加拿大三個傳統西方

強國身影，取而代之的是法國、意大利，和多個「一帶一路」上的發展中國家，例如柬埔寨、約

旦、哈薩克斯坦等。

對此，上海社會科學院世界經濟研究所副研究員蘇寧認為，中國對外開放的方向正在轉變。

在中國原先的對外開放中，資金、技術多是從西方來的，產品也是向西方去的。但現在通過進博

會，從東方、「一帶一路」發展中國家也有大量的經濟流量能夠進入中國。



＊林鄭有機會與習近平會面



本屆進博會的另一大關注點是香港特區行政長官林鄭月娥是否會與國家主席習近平會面。林

鄭已於上周四（３１日）飛抵上海，並在上海及南京出席一系列公開活動，隨後於明日（５日）

出席進博會開幕式。屆時，她將與習近平在同一場合出現，但目前官方未有確認兩人是否會面。

近日有傳聞稱中央或將在明年３月撤換行政長官，但林鄭對此回應指，中央政府一直以來都

支持她作為特首處理現時的暴力事件。

