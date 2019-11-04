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即市新聞

04/11/2019 12:25

【ＦＯＣＵＳ】中美協議近「臨門一腳」，佩洛西膺「神助攻」

　　【ＦＯＣＵＳ】】中美首階段貿易協議正進入「臨門一腳」階段，但多種跡象顯示，此樂觀
情緒會否如美國商務部長羅斯所稱「會否滑一小跤」，不到大大、侵侵「簽字畫押」，實難定論

　　首先當推中方「雙方取得原則共識」的表述未獲美方背書；其次是美國１０月非農數據大勝
預期，而中國鼎力支持的ＲＣＥＰ協定簽署在望，都可能增加雙方互相抬高叫價的籌碼。不過，
「神助攻」可能來自眾議院領袖佩洛西。所謂「敵人的敵人就是朋友」，好大喜功的侵侵應是現
階段北京的最佳選擇。

＊原則共識未獲背書，仍需防「滑一小跤」＊

　　鶴叔領銜的中方團隊周五（１日）晚與萊特希澤、努欽舉行電話會議，商務部周六
（２日）凌晨發文稱，「雙方就妥善解決各自核心關切……取得原則共識。」根據北京６月發布
的白皮書，核心關切有三：即取消全部加徵關稅、對美採購數字符合實際、協議文本須平等及有
尊嚴。
　　不過，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）不但未就通話發表聲明，發言人亦拒證實有關「原
則共識」的說法。美國商務部長羅斯周日（３日）就稱，首階段協議相當複雜，美國正確保「雙
方都非常準確、清晰、詳細了解彼此都同意了哪些內容」。至於是否有望本月簽署，他指，「是
否會滑一小跤（ｗｈｅｔｈｅｒ　ｉｔ　ｗｉｌｌ　ｓｌｉｐ　ａ　ｌｉｔｔｌｅ　ｂｉｔ），
誰知道呢，總有這種可能。」
　　同樣對首階段協議審慎的還有中國美國商會主席夏尊恩（Ｔｉｍｏｔｈｙ　
Ｓｔｒａｔｆｏｒｄ）。他表示，協議或能防止貿易戰續螺旋惡化，但並未解決美企長期關注的
系統性貿易問題，而總統選舉將給後續談判過程帶來不確定性。

＊非農數據靚、ＲＣＥＰ或增雙方叫價籌碼＊

　　不確定性除了來自中美的根本制度及利益分歧，還源自雙方手中籌碼的此消彼長。剛公布的
美國１０月非農數據大勝預期，８、９月數據亦顯著向上修正，而第三季ＧＤＰ增長
１﹒９％同勝預期，顯示貿易戰雖衝擊製造業、消費者信心，但美國經濟距離衰退仍有相當距離

　　中國方面，雖然經濟陷入有記錄來最慢增長和「類滯脹」，但就在周末，北京鼎力支持的「
區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）」距離簽署再近一步。會議聯合聲明草案指，約
２０個領域已全部完成書面檔上的談判，並約定於２０２０年２月解決遺留下的一些雙邊問題。
由於ＲＣＥＰ覆蓋全球近半人口（涉１６國，惟美國無份），倘中國能最終搞掂印度，建成佔全
球經濟總量三分一的巨大自貿區，勢有助紓緩出口壓力。
　　中美就落實首階段貿易協議各自盤算爭取最大利益之時，「神助攻」可能來自眾議院領袖佩
洛西。所謂「敵人的敵人就是朋友」，其一方面全力推動對侵侵的彈劾調查，另一方面放言「民
主黨人對中國的態度將更強硬」，提出與歐盟結盟對華施壓。
　　如此看來，好大喜功美股政績工程，及不留餘地對歐盟貿易開戰的侵侵，應是現階段北京的
最佳選擇（ｌｅａｓｔ　ｗｏｒｓｔ　ｏｐｔｉｏｎ）。早市成功收復牛熊線的港股，
Ｂｕｙ　ｔｈｅ　ｒｕｍｏｒ容易，月中之後何時ｓｅｌｌ　ｔｈｅ　ｎｅｗｓ或才是真考驗！

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