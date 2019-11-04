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即市新聞

04/11/2019 10:31

《融天納地－溫天納》流動性因素支撐內銀

　　《融天納地》美國減息或在短期內一定程度上提升美股市場的走勢，今年第三季度美國實際
ＧＤＰ年化增長速度為１﹒９％，雖然高於預期１﹒６％，但不及前值２％，雖然美國目前經濟
出現疲軟，但尚未進入衰退階段，所以今年三次減息還屬於預防性減息，和之前兩輪美國經濟下
滑周期中的減息存在區別。今年實施預防性減息後，美股走勢也表現不俗。２０１９年第三季度
標普５００指數上漲了１﹒１９％，今年１０月初至今標普５００上升了２﹒３５％。貨幣環境
的寬鬆疊加中美貿易摩擦的暫緩以及標普５００第三季報不少美國公司業績表現理想，預計未來
短期內美股市場還將受到一定的支撐。
　　受美國減息刺激，港股打破１０月股災的魔咒，單月累升逾８００點。除了地產股反彈外，
內銀股也隨大市上升。內銀股第三季業績尚可，五大國有銀行純利增幅普遍按年升５％，反映內
地銀行業經營情況仍穩定。
　　在內地政策支持下，內銀龍頭股的前景較預期平穩，在信貸及風控方面。如果中美能夠如期
簽訂協議，雙方分歧得以解決時，內銀股應受拉動。與此同時，內銀的息率吸引，大型內銀股息
率大多近６厘。不過，內銀不宜作短炒，宜考慮作中長線考慮。始終部分內銀股價從８月底至今
已累升了逾一成，在現水平不宜高追。內銀股業績主要受惠內地當局寬鬆信貸、降準及財金政策
等等，但背後仍存企業信貸質量問題，內銀的高增長背後將受信貸問題蠶食。在宏觀環境上，中
美貿易戰能否緩解，若能提前簽訂協議，這將有助內地經濟企穩。作為百業之母的銀行業自然受
惠，利好內銀板塊。
　　隨著明年內地進一步開放金融業，內地銀行業或多或少將受到影響。內地銀行業已有規模效
應，發展相對成熟，外資不易競爭。加上外資進駐內地開分行、吸納客戶等也需要時間，料外資
或會透過入股內地中小型銀行，令市場憧憬部分規模較小的城商銀行或會被外資收購等。
　　早前，財政部發布《金融企業財務規則》（徵求意見稿），建議規範內地銀行撥備水平，覆
蓋率不可超出逾３００％，否則就被視為隱藏利潤。這個規定可使銀行更靈活地利用手頭資金，
可將多餘的資金外借出去，從而吸納更多客戶，有關建議或將有利內銀股。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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