《匯市一周－徐惠芳》美非農勝預期，美今年再減息機會細

《匯市一周》加拿大央行及日本央行維持利率不變，美聯儲減息２５點子，三個央行動作均

符合市場預期，市場轉向關注英國脫歐進展，以及環球貿易談判的消息。



投資者對未來英國大選充滿期待，若首相約翰遜獲勝，他可以在沒有太多阻撓的情況下實施

脫歐協議，若反對黨獲勝，很可能會舉行第二次脫歐公投。在選舉之後，英國議會仍可能陷入僵

局，令英鎊前景仍然不明朗。



約翰遜表示，若提前進行大選，承諾將在明年１月３１日前完成脫歐。英國民調顯示，三個

黨派的支持率分別是保守黨４２％、工黨２４％、自由民主黨２０％，約翰遜連任概率增大。工

黨表示，若工黨上台，將推行一個不衝擊就業的脫歐協議，並將就這一協議發起公投。英鎊目前

在１﹒２９３５水平整固，趨勢往上，下方支持１﹒２８９０、１﹒２８３０。



日本周一（４日）因文化日休市一天，美元兌日圓走勢料較為平靜。澳洲公布１０月ＴＤ通

脹年率，結果為１﹒５％，與前值一致，第三季度零售銷售季率（季調後）為－０﹒１％，遜於

預期及前值的０﹒３％及０﹒２％，數據打壓澳元自０﹒６９１６的高位回落，觸及０﹒６９邊

緣，隨後回升。



＊聯儲１２月無須再減息＊



澳洲１０月ＡＩＧ製造業表現指數為５１﹒６，前值５４﹒７。１０月ＣＢＡ製造業採購經

理人指數初值為５０﹒０，前值５０﹒１。１０月ＲＢＡ商品價格指數為１１６﹒５，年率為

－４﹒２％。澳元目前在０﹒６９１５水平整固，趨勢往上，下方支持０﹒６８５０、

０﹒６８００。



美國１０月非農業就業人數為１２﹒８萬，優於預期的９萬，前值為１８萬，但連續３個月

低於平均１５萬人數水平，數據反映第三季內，中美貿易緊張，美國第三季製造業和服務業，消

費者信心下跌，動搖企業投資信心，流失大部分非農就業職位。不過，美國１０月平均工資較上

月回升，達到０﹒２％增長，相信可維持美國通脹穩定。上周，美聯儲指標利率降低至

１﹒７５％，利率水平開始比美國第三季ＧＤＰ錄得的１﹒９％還要低。相信，美聯儲局１２月

議息無須再減息。



美聯儲今年第三次減息持續發酵，除美元外，歐洲、日本和英國央行均沒有進一步寬鬆的行

動，令美匯指數４連跌。環球貿易局勢傳出負面消息，令美元受壓。隨著美聯儲暗示，是次減息

後，接下來會維持利率不變；美元目前在９７﹒２５水平整固，上方阻力９７﹒８０、

９８﹒４０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

