《陶冬天下－陶冬》英國選舉期待爆發，聯儲利率暗示淡靜

《陶冬天下》英國國會同意提前大選、美國歐洲ＧＤＰ好過預期、沙特決定再推阿美ＩＰＯ

、公開市場委員會下調利率一碼、中美貿易談判傳出進展良好，美國非農就業數據超出市場預期

。好消息疊加之下，全球風險資產在上周有良好的表現，資金繼續離債入股，審慎地增槓桿、增

風險權重成為主旋律，Ｓ＆Ｐ５００寫下歷史新高。相對於股市，債券市場處於守勢，美國國債

利率一周仍有斬獲。聯儲會議之後，美元指數輾轉下跌。約翰遜雖然獲得議會的原則上認同，但

是脫歐方案仍受到掣肘，更無法完成１０月底成事的承諾，他奮而推進提前大選，幾輪博弈後議

會終於達成１２月１２日選舉日期共識，英鎊匯率反彈，在１０月份對美元升值超過５％，金融

危機後最好的單月表現。沙特再次推進阿美上市計劃，加上全球需求預期改善布蘭特石油價格上

周先跌後拉升。黃金衝上１５００關口。



正式決定了，英國將於１２月１２日大選；正式決定了，這將是英國戰後最重要的大選。近

百年來英國從未試過在陰雨寒冷的１２月作大選，投票率一定偏低，但是此次選舉將重新塑造英

國的未來，定位英國在世界上的地位，甚至決定大不列顛及北愛爾蘭王國會不會解體。唐寧街十

號的如意算盤是，趁與歐盟成功談成脫歐協議的餘威，趁民意調查上雙位數的領先優勢，趁工黨

領袖郝爾彬極其不得人心的現實，一舉重奪國會的多數席位，打出一個脫歐全壘打。保守黨的策

略是直接進攻工黨老巢的英國中部、北部和威爾士，口號是郝爾彬上台英國就慘了。的確眾多工

黨的傳統支持者均對郝爾彬嚴重不滿，調查顯示２０１７年的支持者中４０％在重新考慮支持對

象。但是保守黨也面臨黃雀在後的窘境，脫歐悍將法拉奇聲言在全國安插候選人競選，奪取保守

黨脫歐支持者的地盤；自由民主黨和前保守黨溫和派又在留歐選民中攻城掠地；蘇格蘭地方黨這

次可能全取當地的席位。約翰遜到底能夠打動多少「被遺忘的工人階層」，將決定他成為歐洲的

特朗普還是因為脫歐而倒台的第三位首相，時間不久就會給出答案。



美國１０月份非農就業數據再次超越分析員的預期，特朗普講話有時候不靠譜，但是他在推

特上的「ＵＳＡ ＲＯＣＫＳ」卻是簡單明了的數據分析，美國勞工市場真的很不錯。１２８Ｋ

就業增長比分析員預測的８９Ｋ好不少，哪怕考慮到ＧＭ工潮和統計方式的修改，這也是一個亮

麗的數據；失業率略升到３﹒６％，這仍是１９６９年以來第二好數字。儘管ＩＳＭ數據仍在榮

枯線下方，如此的就業市場，如此的消費底氣，基本上打消了聯儲近期繼續減息的機會。公開市

場委員會上周作出了今年第三次降息，不過同時提高了未來進一步下調利率的門檻，貨幣政策決

策者暗示需要有極其令人信服的經濟數據才會重啟降息程序。當然他們也強調目前沒有加息的空

間。筆者相信，之前預防性的降息步驟已經告一段落，衰退壓力在可預見的未來都沒有大到即時

行動的地步，而貨幣當局在大選年一般不願意過多行動以影響政治結果，估計聯儲在明年底之前

不會有進一步的利率動作，當然一切取決於經濟形勢的變化。



本周重要的經濟數據不多。市場焦點主要在中美貿易談判和美國總統彈劾案上，英格蘭銀行

例會應該不動利率，不過可能有成員投反對票。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

