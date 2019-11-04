《缸邊隨筆－張嘉碩》有衰退，無跌市？

《缸邊隨筆》香港見出技術性衰退，但１０月港股整月仍升，美國又謂有衰退危機，但標普

５００創新高。

有衰退，市會跌的傳統認知，似乎不對了，新認知，是否有衰退，無跌市？

港股恆指１０月升逾８００多點，但香港卻進入了技術性衰退，衰退的定義是連續兩季的

ＧＤＰ見負增長，便稱為技術性衰退，連續三季的ＧＤＰ見負增長，便是正式衰退了。對美國而

言，還要加多個條款，要ＮＢＥＲ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｒｅａｕ ｏｆ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）這個機構說是衰退了，才可以講美國有衰退。

ＮＢＥＲ是美國一家權威經濟機構，各經濟學家都謂要聽它的，自然要聽它的。

香港今年第二及第三季ＧＤＰ見出負增長，故是技術性衰退了，待等第四季ＧＤＰ表現。

香港是購物天堂，但近日「天堂」陷落了，零售銷售見急跌，零售不振，是因為來港的內地

遊客量急跌；沒有了大陸豪客，零售金額必然跌。不過，恆生指數表現卻並不太差，在１０月還

見微升。



＊美經濟１４個「衰」的領域＊



美股標普５００指數，近日見出歷史新高，這張圖也不用看了，但這個升市，是自個經濟「

衰樣」中，走出來的，美國經濟有１４個「衰」的領域。

１﹒商業界的招聘，跌至７年低位；

２﹒消費者信心，連跌３月；

３﹒車貸壞帳率，升速是自２００８年以來罕見；

４﹒今時車貸欠供逾６０天期者，是歷次衰退之冠；

５﹒美國商場空置率，已高於上次衰退期的空置率；

６﹒Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｔｅｒｎｉｔｙ已公布要關門１８３家店，這是歷史上

最多的關店數目；

７﹒Ｃａｓｓ運輸指數已連跌１０個月；

８﹒美國鐵路運貨量已跌至３年來低位；

９﹒今年９月，Ｃｌａｓｓ８型貨車（要來跨州運貨者）的訂車量已跌了７１％；

１０﹒美國零售額在２０１９年的第三季下跌了３９％；

１１﹒二手樓銷售上月跌了２﹒２％；

１２﹒新屋售價跌至３年來最低；

１３﹒有調查謂，４４％美國人月入不敷支；

１４﹒有調查謂逾三分二美國家庭正準備面對衰退的來臨。



在這１４個頹勢的經濟指標中，美股仍升，就連不少電腦派投機╱投資者也看不清後市。

資金一直自股市流向債市和貨幣市場基金，但股市資金愈流走，股市愈升。

商界ＣＥＯ的信心是自２００８年以來最低，ＣＥＯ無信心，公司業績（股價）愈好，故標

普５００見出歷史新高？

用電腦科技去炒對沖者，今年９月輸到叫救命，因為價值型股票價急回升，增長型股票價急

跌，於是棄價值股（一般是收息股）買科技股（一般是增長型）者，便「反艇」。

那麼，那些做中性對沖的又是否無事？大市已升逾２０％，但這些中性對沖（即好淡都可殺

的基金），近日卻見出自２０１８年以來的黯淡表現。



＊衰退及蕭條的炸藥已備＊



這些經濟現象都指出經濟世界是瘋狂的不理性，帶來「衰退」，以至「蕭條」的炸藥已備，

問題是只欠火種。環環急增的負利率債券，可能就是這個火種，一旦這些劣債大量違約，未能全

還本金時，金融世界將有個「大擠提」。

怎辦？

未雨綢繆，好天收埋落雨柴，盡量增持現金或易變現的投資品，祝好運。

《資深投資者 張嘉碩》

