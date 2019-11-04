  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2019 18:05

【本港經濟】華僑永亨料今季跌幅小於上季，對市場情緒影響有限

　　《經濟通通訊社４日專訊》華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡今日發表報
告指出，香港第四季的經濟收縮幅度小於第三季。不過，鑑於首三季經濟已按年收縮０﹒７％，
今年全年經濟似乎難免負增長。
　　報告說，由於港息下跌空間有限，銀行應該不會進一步下調最優貸款利率。從好的方面來看
，有別於２００８年金融危機時投資者恐慌拋售股票和房地產的局面，此輪經濟收縮似乎對市場
情緒影響有限，比如全球風險情緒改善支持港股反彈，而樓市則繼續受惠於政府放寬按保的措施

　　報告說，香港第三季經濟一如預期陷入技術性衰退，惟按季和按年收縮幅度皆遠超預期，其
中同比跌幅創２００９年二季度以來最差的－２﹒９％。具體而言，中美貿易戰繼續打擊投資及
消費情緒，並拖累貨物出口的表現。在此基礎上，持續逾四個月的社會事件進一步打壓固定投資
及私人消費（兩者疊加佔ＧＤＰ的比重約為９０％），並對服務出口造成嚴重衝擊。８月份以來
，政府推出總值超過２００億港元的一次性紓困措施。這加上去年第四季的低基數，全球風險降
溫及全球央行放寬政策，可能令香港第四季的經濟收縮幅度小於第三季。
　　在銀行總結餘較少，且銀行體系內港元流動性分布不均勻的情況下，港元利率可能繼續在偏
高水平波動，因為接下來市場將迎來年結、潛在大型ＩＰＯ（尤其是阿里巴巴的第二次上市）及
虛擬銀行試業。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
中國故事04/11/2019
【進博會】第二屆進博會明日開幕 上海三大任務完成階段性目標
FOCUS04/11/2019
【FOCUS】中美協議近「臨門一腳」 佩洛西膺「神助攻」
生財有道04/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：中手游高位回落5%起止賺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金