【本港經濟】華僑永亨料今季跌幅小於上季，對市場情緒影響有限

《經濟通通訊社４日專訊》華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡今日發表報

告指出，香港第四季的經濟收縮幅度小於第三季。不過，鑑於首三季經濟已按年收縮０﹒７％，

今年全年經濟似乎難免負增長。

報告說，由於港息下跌空間有限，銀行應該不會進一步下調最優貸款利率。從好的方面來看

，有別於２００８年金融危機時投資者恐慌拋售股票和房地產的局面，此輪經濟收縮似乎對市場

情緒影響有限，比如全球風險情緒改善支持港股反彈，而樓市則繼續受惠於政府放寬按保的措施

。

報告說，香港第三季經濟一如預期陷入技術性衰退，惟按季和按年收縮幅度皆遠超預期，其

中同比跌幅創２００９年二季度以來最差的－２﹒９％。具體而言，中美貿易戰繼續打擊投資及

消費情緒，並拖累貨物出口的表現。在此基礎上，持續逾四個月的社會事件進一步打壓固定投資

及私人消費（兩者疊加佔ＧＤＰ的比重約為９０％），並對服務出口造成嚴重衝擊。８月份以來

，政府推出總值超過２００億港元的一次性紓困措施。這加上去年第四季的低基數，全球風險降

溫及全球央行放寬政策，可能令香港第四季的經濟收縮幅度小於第三季。

在銀行總結餘較少，且銀行體系內港元流動性分布不均勻的情況下，港元利率可能繼續在偏

高水平波動，因為接下來市場將迎來年結、潛在大型ＩＰＯ（尤其是阿里巴巴的第二次上市）及

虛擬銀行試業。（ｃｌ）

