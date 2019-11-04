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04/11/2019 07:54

【企業盈警】冠忠巴士（００３０６）料中期扭盈為虧

　　《經濟通通訊社４日專訊》冠忠巴士（００３０６）發盈警，預期截至９月３０日止中期錄
得溫和虧損，而去年同期則錄得純利約３４１０萬元。
　　該集團指，初步審閱截至８月底止５個月未經審核綜合管理帳目，期內純利下跌約７４％，
而跨境非專利巴士服務於中期表現未盡人意，主因香港社會持續不安、中美貿易戰局勢緊張及人
民幣貶值對整體香港旅遊業造成不利影響，以致訪港旅客人數自７月以來顯著減少，令業績轉盈
為虧。
　　該集團預期於本月３０日前公布業績。（ｗｈ）

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