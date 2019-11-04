《日入而息》外匯基金賺２０２億按季跌５５％，港股漲４４６點

《今天重點》﹡外匯基金第三季投資收入２０２億元，港股蝕１２３億；金管局表示外匯基

金長期增長組合仍有空間繼續投資；余偉文稱有能力維持港貨幣金融穩定，

聯匯制度不會變；第三季外匯基金收益主要來自債券，難料來季表現；港年

初至今存款總額升２﹒１％，毋須太著眼短期數字

﹡劉怡翔稱會研究推出券商牌費優惠等措施的需要及處理；開設離岸戶口的查

詢及數目有所增加

﹡運房局表示密切監察港航財政狀況，按情況考慮採取行動

﹡中美貿談有進展，據報中國再購１３﹒２萬噸美國大豆；白宮貿易顧問表示

中美貿易協議需要三個階段來達成



《即日市況》﹡港股三連升重上牛熊線，全日最高位收２７５４７漲４４６點



《深滬股市》﹡中美電話會議送暖，滬綜指收升０﹒５８％



《美元匯價》﹡英鎊短線升幅或有限，只宜低位輕倉吸納；歐元最新報１﹒１１６０╱

６４，日圓最新報１０８﹒４４╱４７



《公司業績》﹡德永佳（００３２１）中期多賺８﹒３％，派中期息１０仙

﹡Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）首九個收入按年增３﹒２％



《公司資訊》﹡ＳＰＲＯＣＯＭＭ孖展４﹒９億元，超購約３１倍

﹡建業新生活已遞上市申請表，上半年營收６﹒８億元人民幣

﹡萬亞企業（０８１７３）今起招股，入場費約７６７６元

﹡恆地（０００１２）借錦田江夏圍棕地建過渡屋，負責１０億土地平整

﹡華懋擬明年推２市區新項目，安達臣道首盤或登場

﹡中國卓銀（０８０３９）建議罷免執董孫曉立、史立杰及谷金泰

﹡中國聯通周四將舉行５Ｇ新品發布會

﹡中國醫療網絡（００３８３）及多名董事遭證監會提出研訊

﹡北京體育文化（０１８０３）就收購物流投資公司訂立諒解備忘錄

﹡永義國際（０１２１８）今日上午短暫停牌待發公告

﹡光匯石油（００９３３）曹妃甸油田首九個月實現原油產量８２４萬桶，續

停牌

﹡全民國際（０８１７０）遭維持撤銷公司上市地位

﹡百保利（００６１７）、富豪（０００７８）轉讓北京體育文化股權，換取

四海國際股份

﹡昌興國際（００８０３）終止意向書及重組計劃

﹡信佳（００９１２）行使換股權，獲Ｍｏｂｉｌｏｇｉｘ擴大後股本約

２２％

﹡南南資源（０１２２９）旗下凱源煤礦暫停營運僅屬暫時性，下午復牌

﹡春城熱力（０１８５３）供熱出廠價格調整，不會對年度經營及成本重大影

響

﹡海底撈（０６８６２）購入應用程序營運公司

﹡高山企業（００６１６）短暫停牌以待發建議股份合併及供股公布

﹡國藥科技（０８１５６）合作發展商品防偽解決方案

﹡數碼通（００３１５）引入數碼轉型項目以迎接５Ｇ部署

﹡智美（０１６６１）向健康食品公司借出５０００萬元人民幣年息４﹒７５

厘

﹡碧瑤（０１３９７）看準「循環經濟」，冀增回收業務佔比

﹡匯控（００００５）委任戴愛蘭為集團公司秘書長，今日起生效

﹡中播控股（００４７１）開啟商業運營衛星予海上人員娛樂

﹡融信中國（０３３０１）１０月總合約銷售額按年升２０﹒８１％

﹡綠科科技（００１９５）第三季錫產量按季升２４﹒７％

﹡榮威國際（０３３５８）第二財季銷售訂單總額按年升５－１０％

﹡澳能建設（０１１８３）獲兩項澳門工程合約，總額逾１億澳門元

﹡景瑞（０１８６２）１０月合約簽約銷售額跌３２％至近２２億元人民幣

﹡工商銀行（０１３９８）金融科技研究院正式成立

﹡建行（００９３９）獲准發行不逾４００億元人民幣無固定期限資本債券

﹡中梁控股（０２７７２）１０月份合約銷售金額１４０億元人民幣

﹡方達控股（０１５２１）斥資約４３３０萬元收購製藥及生物技術公司

ＲＭＩ



《國企紅籌》﹡中石油、招商局等１５家央企發布高質量發展改革規劃

﹡中石化油服（０１０３３）與沙特阿美簽訂鑽機合同，涉逾２８億元人民幣

﹡大悅城地產（００２０７）向昆明公司提供２﹒２億人幣股東貸款



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）１０月合同銷售增５５％至逾１００億元人民幣

﹡紫金（０２８９９）２﹒４億美元購Ｔｉｍｏｋ銅金礦下帶礦餘下權益

﹡佳兆業（０１６３８）發行３億美元優先票據；佳兆業回購１﹒７５億美元

２０２１年６月到期之優先票據

﹡時代中國（０１２３３）１０月合同銷售額按年升６３﹒９％

﹡綠葉製藥（０２１８６）腫瘤線產品完成三期臨床主要療效指標觀察；精神

病新藥生產基地，通過美國食藥監局首次檢查

﹡復星醫藥（０２１９６）附屬禪城醫院向復星健康投資１０４１萬元人民幣

﹡中國恆大（０３３３３）１０月份合約銷售額按年升７０﹒２％

﹡雅居樂集團（０３３８３）１０月預售金額升５６％至１２７億元人民幣

﹡花樣年（０１７７７）１０月份物業銷售額按年升１２％至約４１億元人幣



《中國要聞》﹡中烏簽署電子商務合作諒解備忘錄

﹡中國與新西蘭宣布結束自貿協定升級談判

﹡李克強泰國出席會議，籲早日完成ＲＣＥＰ談判

﹡兩部門表示深化農村公共基礎設施管護體制改革

﹡阿里集團夥海南省大數據管理局成立大數據公司

﹡商務部表示首三季服務進出口總額同比增３％

﹡網傳女乘客駕駛艙拍照，桂林航空表示涉事機長終身停飛

﹡中證監表示推進創業板改革並試點註冊制，引導資金入市

﹡中證監主席易會滿稱盡早全面開放Ｈ股全流通改革；中證監閻慶民稱已核准

設立３家外資控股券商

﹡前財長樓繼偉稱適當擴大做空機制可懲罰財務造假公司

﹡促兩岸經濟文化合作措施：台企可同等參與５Ｇ等投資

﹡美國務院報告表示北京霸凌台灣，支持台具嚇阻能力

﹡發改委表示成品油價格將視改革進程全面放開由市場形成

﹡人行連續第六日停逆回購，零投放零回籠；據報人民銀行明日將續做ＭＬＦ

，料化解緊縮隱憂

﹡農業部表示豬肉供應明年有望基本恢復，價格回落可期

﹡國資委郝鵬稱國企堅決退出不具備競爭優勢非主營業務

﹡滬開展藥品上市許可人制度，阿爾茨海默病創新藥獲批

﹡據報美國官員要求台灣管制台積電銷售晶片予華為

﹡ＷＴＯ裁定中國在同美國反傾銷爭端中勝訴

﹡中美貿談有進展，據報中國再購１３﹒２萬噸美國大豆

﹡白宮貿易顧問表示中美貿易協議需要三個階段來達成

﹡美國調查抖音收購音樂短片平台Ｍｕｓｉｃａｌ﹒ｌｙ

﹡中國開放方向正轉變，「一帶一路」國家成進博會主賓國

﹡第二屆進博會明日開幕，上海三大任務完成階段性目標

﹡據報美國商務部長已與李克強在今日下午會面

﹡華為發行第二期中票，申購區間為３﹒３％至３﹒９％

﹡能源局表示首三季全國風電發電量同比增８﹒９％

﹡民生證券馮鶴年稱要從法律層面解決註冊制問題

﹡據報大公國際評級業務獲監管解禁，可恢復營業

﹡明起內地汽柴油價每噸均上調１０５元人幣

﹡銀保監解除長安責任保險監管，增資後償付能力大升

﹡三星電子回應中國區裁員傳聞：相關業務進行調整

﹡內地下發新一批國產遊戲版號，中手游、巨人網絡及網易在列

﹡吳清稱上海建設國際再保險中心具有得天獨厚優勢



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％，報１１５５６﹒８５點



《其他消息》﹡金管局表示外匯基金長期增長組合仍有空間繼續投資；外匯基金第三季投資

收入２０２億元，港股蝕１２３億

﹡劉怡翔稱會研究推出券商牌費優惠等措施的需要及處理；開設離岸戶口的查

詢及數目有所增加

﹡ＩＤＣ表示２０２３年中國區塊鏈支出規模將達２０億美元

﹡盛松成稱區塊鏈服務實體經濟，應用並非適合所有領域

﹡財庫局表示積極推動撤長服金對沖安排，建積金易平台

﹡余偉文稱有能力維持港貨幣金融穩定，聯匯制度不會變；第三季外匯基金收

益主要來自債券，難料來季表現；港年初至今存款總額升２﹒１％，毋須太

著眼短期數字

﹡行會成員視察新界棕地，支持政府多管齊下覓地增供應

﹡林鄭月娥稱政府今年注資１０億元支持本土電影產業

﹡深股通額度全日用２０﹒６５億元；滬股通額度全日用２６﹒３億元，陸股

通淨流入近４１億

﹡美銀美林表示年底前零售銷售難改善，關注失業上升問題

﹡１０月樓宇買賣合約總值６５６億元，按月急升８０％

﹡十大屋苑周末成交按周跌六成，放寬按保後首跌

﹡青衣明翹匯兩日加推２７９伙，折實４７０﹒３萬起

﹡交銀香港下調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒２５％

﹡星展香港下調最優惠利率至５﹒２５厘

﹡花旗推Ｖｉｓａ信用卡交稅優惠，客戶可享最高６００元簽帳回贈

﹡畢馬威表示第三季亞洲區風險投資宗數大幅上升，惟交易額放緩

﹡廉署起訴一對夫婦，涉嫌以手錶賄賂匯豐職員

﹡ＤＨＬ表示第四季整體空運貿易前景趨低迷，料網店需求快將增加

﹡富邦銀行下調港元最優惠年利率至５﹒３７５％



《修例風暴》﹡周日多區爆衝突，刀漢太古城施襲數人浴血

﹡昨日示威行動共１７人受傷送院，２人危殆

﹡昨清場期間墮樓科大男生情況危殆，校方發聲明表關注

﹡陳茂波稱英商關注動盪，部分暫緩投資

﹡葉劉淑儀稱政府應承諾最遲１２月中旬平息政治風暴

﹡趙家賢左耳接駁手術順利，目前情況穩定

﹡羅智光稱對公務員違法零容忍，政治中立指引很清晰

﹡警方取消下午記者會，因示威記者不肯離場；警方下午５時半改以面書網上

直播周末行動細節

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