《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７４６２．１１ 升 １１４．７５點╱０．４２％
標普５００ ３０７８．２７ 升 １１．３６點╱０．３７％
納斯達克 ８４３３．２０ 升 ４６．８０點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７３６９．６９ 升 ６７．２７點╱０．９２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１３６．２８ 升 １７５．２３點╱１．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８２４．３０ 升 ６２．４２點╱１．０８％
﹡香港時間７：２８ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１１２９
05/11/2019 07:46
《日出而作》美國上月工廠訂單略遜預期，美股續升，美元止跌回升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７４６２．１１ 升 １１４．７５點╱０．４２％
標普５００ ３０７８．２７ 升 １１．３６點╱０．３７％
納斯達克 ８４３３．２０ 升 ４６．８０點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７３６９．６９ 升 ６７．２７點╱０．９２％
法蘭克福ＤＡＸ １３１３６．２８ 升 １７５．２３點╱１．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８２４．３０ 升 ６２．４２點╱１．０８％
﹡香港時間７：２８ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１１２９
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