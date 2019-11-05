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即市新聞

05/11/2019 07:46

《日出而作》美國上月工廠訂單略遜預期，美股續升，美元止跌回升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７４６２．１１　升　　１１４．７５點╱０．４２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０７８．２７　升　　　１１．３６點╱０．３７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４３３．２０　升　　　４６．８０點╱０．５６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３６９．６９　升　　　６７．２７點╱０．９２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１３６．２８　升　　１７５．２３點╱１．３５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８２４．３０　升　　　６２．４２點╱１．０８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：２８ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１１２９

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