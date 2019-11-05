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05/11/2019 12:51

【騰訊預測】交銀料騰訊上季遊戲收入升２１％，削目標至４０３元

　　《經濟通通訊社５日專訊》交銀國際發表研究報告指，騰訊（００７００）將於下周三
（１３日）公布第三季度業績，預計收入為９９５億元（人民幣．下同），按年升２３％，按季
增１２％，較早前下調３％，主要由於支付與雲業務及視頻業務表現低於預期。該行將騰訊目標
價由４５２港元，下調１０﹒８４％至４０３港元，維持「買入」投資評級。
　　交銀國際預計，騰訊第三季ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股盈利２﹒５５元，市場預期則為２﹒５９
元。該行表示，公司遊戲表現基本穩定，主要受益於暑期和新遊戲的帶動，預計遊戲收入按年增
長２１％至４０５億元，端遊及手遊分別為１５１億及２５４億元，按年分別增長９％及
３０％，受假期季節性以及新手遊上線影響，料第三季度騰訊重點手遊流水按季增１５％，符預
期。
　　另外，該行預計廣告仍將受宏觀因素以及視頻排播影響，下調約１﹒３％至１８８億元，按
年增１６％，而金融及雲相關收入按年增３０％。該行預計，支付及雲收入約２５１億元，按年
增３０％，較早前預期下調９％，以反映早前支付收入不及預期。（ｊｏ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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