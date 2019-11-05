【騰訊預測】交銀料騰訊上季遊戲收入升２１％，削目標至４０３元

《經濟通通訊社５日專訊》交銀國際發表研究報告指，騰訊（００７００）將於下周三

（１３日）公布第三季度業績，預計收入為９９５億元（人民幣．下同），按年升２３％，按季

增１２％，較早前下調３％，主要由於支付與雲業務及視頻業務表現低於預期。該行將騰訊目標

價由４５２港元，下調１０﹒８４％至４０３港元，維持「買入」投資評級。

交銀國際預計，騰訊第三季ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股盈利２﹒５５元，市場預期則為２﹒５９

元。該行表示，公司遊戲表現基本穩定，主要受益於暑期和新遊戲的帶動，預計遊戲收入按年增

長２１％至４０５億元，端遊及手遊分別為１５１億及２５４億元，按年分別增長９％及

３０％，受假期季節性以及新手遊上線影響，料第三季度騰訊重點手遊流水按季增１５％，符預

期。

另外，該行預計廣告仍將受宏觀因素以及視頻排播影響，下調約１﹒３％至１８８億元，按

年增１６％，而金融及雲相關收入按年增３０％。該行預計，支付及雲收入約２５１億元，按年

增３０％，較早前預期下調９％，以反映早前支付收入不及預期。（ｊｏ）



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