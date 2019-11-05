《凱文隨筆－凱文》英國要順利脫歐，還看法拉奇

《凱文隨筆－凱文》英國首相約翰遜因無法履行自己定下在１０月底脫歐的承諾，最後決定

在１２月中舉行大選，希望選舉結果能為自己增添更多支持脫歐的國會議員，然後順利通過自己

提出的脫歐方案，這個如意算盤是否打得響，有待觀察。



雖然民意調查顯示，保守黨領先工黨多個百分點，但事實並不是保守黨支持脫歐，工黨支持

留歐；兩黨的國會議員也都在權衡個人政治利益與選民的意願。一切都彌漫迷霧，每個選區也有

支持脫歐或留歐的選民。



政治論者指，２０１６年的大約５２％對４８％支持脫歐的公投結果，是有人事先透過各種

社交平台操作（洗腦選民），有人更煞有介事將此拍成電影，細說當年脫歐派的各種精心部署、

陰謀詭計。其實，有甚麼選舉是沒有人在背後操作的？差別只在於現在是數碼世界，影響力更巨

而已，昔日有些操作就相對粗糙了一點，如開票發覺結果不對勁時，就來一個停電！



如果說當年選民被人洗了腦，那三年半後，選民就覺悟了嗎？不見得。人民要覺悟，往往是

要經歷嚴峻的經濟或政治衝擊，即便如此，覺悟的人也不多。況且，英國這幾年只在空談脫歐留

歐如何好如何壞，始終沒有親身經歷，鄧公有句名言：「聽過槍聲的兵和沒聽過槍聲的兵就是不

一樣。」來一次大選，根本無助於解決退出歐盟的問題。說穿了，就是在不斷地玩政治遊戲，所

謂「鐵的國會，流水的政客」而已。



這次大選無疑是以同一議題（但模糊化）進行二次公投，選舉結果不會呈現出支持或反對脫

歐比率的變動；那選來幹麼？答案很簡單，為政客提供一個輪替機會。



原「獨立黨」創黨成員法拉奇其今年１月成立了「英國脫歐黨」，他這次傾盡全力，推出逾

６００名參選人，競逐國會的６５０個席位。法拉奇是個土豪政客，辯才思路絕對是英國一眾精

英政客中之佼佼者，形容約翰遜是「英國特朗普」的人，應該是沒有聽過法拉奇的演說及他所主

持的電台節目。他幾日前在電台主持節目時，找了特朗普做電話訪問，表面討論英國大選，其實

就是為自己這次選舉背書，特朗普當日競選總統時，也找了法拉奇到美國的拉票集會去站台。



法拉奇與一般政客不同之處在於他那股鍥而不捨的愚公精神與幹勁，從九十年代初《馬城條

約》簽署之日開始，他就致力反對及抨擊歐盟與歐元，到２０１６年中脫歐公投結果出來了，他

可謂「修成正果」，準備退休去享樂，但不稱職的首相多矣，於是他又再戰江湖；他在２０１５

年大選時領導「獨立黨」取得三百多萬張選票，成為了第三大黨；倘若他能夠在這次大選取得佳

績（當今環球氛圍與英國經濟實況絕對有利於他的民粹政見），勢必能動搖保守黨的票源，開創

新局面；數英國風流人物，要看１２月１２日。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於２０１

５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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