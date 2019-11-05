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即市新聞

05/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社５日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股
東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大
，投資應加以留意。
　　新鴻基地產（０００１６）年結日為每年６月３０日，早前公布年度業績，宣派末期息每股
３﹒７元，將於下周一（１１日）除息，派發日期為本月２１日，「食息一族」要留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
利寶閣　（０１８６９）　四供一，　　　１１╱１１　１３╱１１－１９╱１１　１３╱１２
　　　　　　　　　　　　供股價２３﹒８仙
中播控股（００４７１）　二十合一　　　１２╱１１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新鴻基地產　　　（０００１６）　　末期息３﹒７元　　　　　　　　　　　　　１１╱１１
新世界發展　　　（０００１７）　　末期息３７仙　　　　　　　　　　　　　　２１╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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