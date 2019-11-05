【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社５日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股

東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大

，投資應加以留意。

新鴻基地產（０００１６）年結日為每年６月３０日，早前公布年度業績，宣派末期息每股

３﹒７元，將於下周一（１１日）除息，派發日期為本月２１日，「食息一族」要留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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利寶閣 （０１８６９） 四供一， １１╱１１ １３╱１１－１９╱１１ １３╱１２

供股價２３﹒８仙

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

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