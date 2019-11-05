【企業盈警】僑洋國際（８０７０）料首三季虧損大減，毛利率上升

《經濟通通訊社５日專訊》僑洋國際（０８０７０）公布，預期截至２０１９年９月３０日

止九個月之未經審核綜合管理帳目，預期公司擁有人應佔虧損將較２０１８年同期公司擁有人應

佔經重列虧損約６７５萬元，大幅減少逾６０％。

虧損大幅減少主要源自，銷售成本減少及優化生產工序令集團的毛利率於本期間上升；集團

銷售及分銷開支以及行政開支減少；及集團融資成本使用權租賃利息減少。

公司將於下周一（１１日）發布２０１９年度第三季業績。（ｆｚ）

