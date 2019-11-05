《經濟通通訊社５日專訊》僑洋國際（０８０７０）公布，預期截至２０１９年９月３０日
止九個月之未經審核綜合管理帳目，預期公司擁有人應佔虧損將較２０１８年同期公司擁有人應
佔經重列虧損約６７５萬元，大幅減少逾６０％。
虧損大幅減少主要源自，銷售成本減少及優化生產工序令集團的毛利率於本期間上升；集團
銷售及分銷開支以及行政開支減少；及集團融資成本使用權租賃利息減少。
公司將於下周一（１１日）發布２０１９年度第三季業績。（ｆｚ）
05/11/2019 08:39
【企業盈警】僑洋國際（８０７０）料首三季虧損大減，毛利率上升
《經濟通通訊社５日專訊》僑洋國際（０８０７０）公布，預期截至２０１９年９月３０日
止九個月之未經審核綜合管理帳目，預期公司擁有人應佔虧損將較２０１８年同期公司擁有人應
佔經重列虧損約６７５萬元，大幅減少逾６０％。
虧損大幅減少主要源自，銷售成本減少及優化生產工序令集團的毛利率於本期間上升；集團
銷售及分銷開支以及行政開支減少；及集團融資成本使用權租賃利息減少。
公司將於下周一（１１日）發布２０１９年度第三季業績。（ｆｚ）
|興證快訊05/11/2019
匯控業績
|國際動態05/11/2019
特抨加州救山火不力 料將申請退出巴黎協定
|國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
|生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
|生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
|中國故事04/11/2019
【進博會】第二屆進博會明日開幕 上海三大任務完成階段性目標
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰