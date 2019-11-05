《經濟通通訊社５日專訊》麥迪森控股（０８０５７）公布，截至２０１９年９月３０日止
六個月的未經審核錄得公司擁有人應佔虧損不超過３﹒０５億元，主要由於Ｄｉｇｉｎｅｘ
Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｌｔｄ的商譽以及
Ｄｉｇｉｎｅｘ及ＨｉｇｈＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｎｏｒｄｉｃ
ＡＢ的廠房及設備減值虧損所致。
公司將於本周五（８日）發布２０１９年度中期業績。（ｆｚ）
05/11/2019 08:37
【企業盈警】麥迪森控股（０８０５７）料中期虧損最多約３億元
《經濟通通訊社５日專訊》麥迪森控股（０８０５７）公布，截至２０１９年９月３０日止
六個月的未經審核錄得公司擁有人應佔虧損不超過３﹒０５億元，主要由於Ｄｉｇｉｎｅｘ
Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｌｔｄ的商譽以及
Ｄｉｇｉｎｅｘ及ＨｉｇｈＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｎｏｒｄｉｃ
ＡＢ的廠房及設備減值虧損所致。
公司將於本周五（８日）發布２０１９年度中期業績。（ｆｚ）
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