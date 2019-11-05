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即市新聞

05/11/2019 09:22

港股輕微高開５３點報２７６０１點，國指升１５點

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股走勢向好，三大指數再創歷史新高，帶動亞洲股市今早
同樣高走，日經現飆３２５點，台北指數升１５７點。恆指上三個交易日累積近九百點升幅，今
早表現相對保守，僅高開５３點，而期指則下跌５５點。創科實業（００６６９）受貿易戰消息
影響輕微高開０﹒６％，再創下上市新高；而昨日急升逾３％的中國旺旺（００１５１），今早
現獲利盤低開２﹒６％，為開市表現最差之藍籌。
　　恆生指數開報２７６０１點，升５３點或升０﹒２０％，主板成交２１﹒７８億元。國企指
數報１０８２９點，升１５點或升０﹒１５％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３３％，報６０﹒３元；港交所
（００３８８）無升跌，報２５０元；騰訊（００７００）升０﹒７３％，報３３０元；中國移
動（００９４１）升０﹒３９％，報６４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒３％，報
８２﹒４元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１５﹒３４元　　　升０﹒９２％
　　信和置業（０００８３）　　　１２﹒１６元　　　升０﹒８３％
　　中國平安（０２３１８）　　　９４﹒００元　　　升０﹒８０％
　　騰訊控股（００７００）　　３３０﹒００元　　　升０﹒７３％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３４﹒８０元　　　升０﹒７２％

　　中國旺旺（００１５１）　　　　６﹒６５元　　　跌２﹒６４％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５５﹒３０元　　　跌１﹒２５％
　　電能實業（００００６）　　　５６﹒１５元　　　跌０﹒８０％
　　中信股份（００２６７）　　　１０﹒４２元　　　跌０﹒７６％
　　長江基建（０１０３８）　　　５６﹒９５元　　　跌０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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