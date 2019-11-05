《盤後部署》牛市短期回歸有望挑戰二萬八，淡軍宜先行撤退

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚（４日）美股造好，帶動亞洲股市高開高走，港股早前連升

三日，累積升幅近９００點，今早港股高開５３點後仍發力高走。隔晚布油高收，刺激「三桶油

」急升，帶領大市氣氛，而部分資源股亦有追捧。而早前連升數日的醫藥股，今早則現回吐，令

恆指升幅收窄，恆指今早一度最多升１８５點，全日高見２７７３３點，尾市維持輕微升幅，最

終恆指收報２７６８３點，升１３６點或升０﹒４９％，主板成交９２１﹒１７億元。國企指數

報１０８７７點，升６４點或升０﹒５９％。

因貿易戰正面消息影響，內地Ａ股繼續受捧，上證綜指一度重上三千關，高見３００８點，

最終收報２９９１點，升１６點或升０﹒５４％；深成指報９９３８點，升７０點或升

０﹒７１％。兩市成交合共４８１４﹒９６億人幣。



＊人行三年來首降ＭＬＦ利率，中金料或緩解市場利差＊



人行今日宣布，開展４０００億人民幣１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率

３﹒２５％，較上次操作下降５個基點。根據彭博數據，這是２０１６年２月來首次下調ＭＬＦ

操作利率。在外圍，聯儲局今年第三次降息，全球主要央行亦降息並重新啟動寬鬆貨幣政策；而

目前中國經濟面臨下行壓力，這些都給調整政策利率提供啟示。有分析師認為，對人行降利率感

意外，但這也體現出中國正加大政策支持經濟的力度，預計本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦

將下降。

中金則認為，本次ＭＬＦ利率下降，可能反映８月和９月ＬＰＲ下調之後ＭＬＦ利率的跟隨

效應。另外，在邊際上可能會緩解市場對銀行利差，以及長債利率的擔憂。面對當前的中國經濟

，雖然物價上升，會對貨幣預期形成一定程度的擾動，但物價急升主要受豬價所帶動，加上在相

關經濟數據上均顯示，貨幣政策需要進一步寬鬆。因此，中金維持明年年底之前，ＬＰＲ下調

４０個基點的預測不變。若然人行年內再次降ＭＬＦ利率，相信可再刺激Ａ股向上，從而帶動港

股造好。



＊近日大市成交顯著增加，短期內仍會以牛市格局為主＊



隨著市場憧憬中美將會簽訂貿易協議，港股發力連升４日，累積升幅約千點，相信不少獲利

盤將會湧現，港股明日回吐機會大，相信將有不少於２６６００點開的好倉期指會先行離場，因

此空倉人士不宜再高追，反而可考慮短暫反手造淡，食一、二百點淡倉波幅。

然而，考慮到近期市場較為缺乏利淡消息，相信短期內恆指仍會以牛市格局為主，淡軍可能

以「即日鮮」策略為佳，因近期市場有買力回歸，今日及昨日成交均顯著增加，策略上，如明日

大市出現回吐，好友可考慮立即入市博反彈，短期衝上二萬八機會頗大。（ｕｌ，ｆｚ）

