《經濟通通訊社５日專訊》德國外交部長馬斯（Ｈｅｉｋｏ Ｍａａｓ）就華為是否能夠參
與德國５Ｇ網絡的開發及建設提出質疑，認為華為是一間依賴中國政府的企業，根據中國的國家
安全法華為有義務將資料提交至中國政府。
馬斯稱，德國希望對５Ｇ安全規定增加一項可靠性測試，將評估一間公司的本國法律是否要
求它提交本應予以保護的資料及數據。
馬斯今次的表態是目前為止德國打算對華為採取更強硬立場的最強訊號，有可能至少會將華
為排除在５Ｇ網絡的部分項目之外。（ｍｎ）
05/11/2019 10:18
【華為風波】德外長立場轉強硬，質疑華為未必合資格參與５Ｇ項目
《經濟通通訊社５日專訊》德國外交部長馬斯（Ｈｅｉｋｏ Ｍａａｓ）就華為是否能夠參
與德國５Ｇ網絡的開發及建設提出質疑，認為華為是一間依賴中國政府的企業，根據中國的國家
安全法華為有義務將資料提交至中國政府。
馬斯稱，德國希望對５Ｇ安全規定增加一項可靠性測試，將評估一間公司的本國法律是否要
求它提交本應予以保護的資料及數據。
馬斯今次的表態是目前為止德國打算對華為採取更強硬立場的最強訊號，有可能至少會將華
為排除在５Ｇ網絡的部分項目之外。（ｍｎ）
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