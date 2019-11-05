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05/11/2019 13:07

《地區經濟》澳洲央行一如預期維持利率不變，必要時將放寬政策

　　《經濟通通訊社５日專訊》澳洲央行一如預期維持利率於０﹒７５％不變，以繼續評估今年
３次減息的影響，同時將監察就業市場在內的局勢發展，準備在必要時進一步放寬貨幣政策。
　　央行行長洛威稱，由於全球局勢以及澳洲經濟存在閒置產能，相信低利率需要持續更長一段
時間。
　　同時澳洲央行將今年經濟增長預測從２﹒５％下調至２﹒２５％，但仍預計２０２１年前將
回升至３％。
　　央行自６月以來已累計減息７５個點子，投資者目前預計明年最終降至０﹒５％的可能性高
於５０％。（ｍｎ）

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