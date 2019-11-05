《地區經濟》澳洲央行一如預期維持利率不變，必要時將放寬政策

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲央行一如預期維持利率於０﹒７５％不變，以繼續評估今年

３次減息的影響，同時將監察就業市場在內的局勢發展，準備在必要時進一步放寬貨幣政策。

央行行長洛威稱，由於全球局勢以及澳洲經濟存在閒置產能，相信低利率需要持續更長一段

時間。

同時澳洲央行將今年經濟增長預測從２﹒５％下調至２﹒２５％，但仍預計２０２１年前將

回升至３％。

央行自６月以來已累計減息７５個點子，投資者目前預計明年最終降至０﹒５％的可能性高

於５０％。（ｍｎ）

