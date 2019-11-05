【ＩＰＯ反應】遠大住工：公開超購３８％，一手中籤率１００％

《經濟通通訊社５日專訊》遠大住工（０２１６３）公布招股結果，公開發售部分超額認購

０﹒３８倍，一手中籤率１００％，股份定價為９﹒６８元，為招股價範圍（９﹒６８至

１２﹒４８元）之下限價。

由於公開發售部分低於１５倍，按照回撥機制下，公司維持公開發售部分佔全球發售項下初

步可供認購數目的１０％，並未有啟動回撥機制；國際配售部分已獲輕微超額認購，全球發售項

下初步可供認購數目的９０％。

基石投資者部分，公司將以９﹒６８元，向三位基石投資者，包括中聯重科（０１１５７）

旗下中聯重科國際貿易（香港）、長沙市長投產業投資及金地股份旗下長青商務，合共發售

５００５﹒９８萬股股分，佔全球發售完成後已發行股本的４１﹒０８％，或公司已發行股本的

１０﹒２７％。

如以招股定價計算，公司預料可得集資淨額１０﹒７２９億元，集資所得約４５％用於拓展

ＰＣ構件製造業務；２０％用於拓展海外巿場，建立面向海外巿場的技術及生產中心；１５％用

於研發和拓展智能裝備業務，包括ＰＣ生產設備製造、施工裝備製造及其他裝備業務；１０％用

於研發和打造裝配式建築產業智能服務平台；１０％用於營運資金及一般公司用途。

公司聯合保薦人為中金公司和中信建投，股份於明日（６日）於聯交所主板掛牌。（ｕｌ）

