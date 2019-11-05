《經濟通通訊社５日專訊》由銀城國際（０１９０２）分拆的物業管理服務供應商銀城生活
服務（０１９２２）明日（６日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒５１元，較招股
價２﹒１８元高近１５﹒１３％，最新報２﹒４元升１０％，每手２０００股，不計手續費賺
４４０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報２﹒４６元，較招股價高１２﹒８４％。
富途暗盤方面，現報２﹒５２元，較招股價高１５﹒６％。（ｕｌ）
05/11/2019 16:16
【新股上市】銀城國際暗盤開報２﹒５１元，高上市價逾一成半
《經濟通通訊社５日專訊》由銀城國際（０１９０２）分拆的物業管理服務供應商銀城生活
服務（０１９２２）明日（６日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒５１元，較招股
價２﹒１８元高近１５﹒１３％，最新報２﹒４元升１０％，每手２０００股，不計手續費賺
４４０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報２﹒４６元，較招股價高１２﹒８４％。
富途暗盤方面，現報２﹒５２元，較招股價高１５﹒６％。（ｕｌ）
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