【新股上市】銀城國際暗盤開報２﹒５１元，高上市價逾一成半

《經濟通通訊社５日專訊》由銀城國際（０１９０２）分拆的物業管理服務供應商銀城生活

服務（０１９２２）明日（６日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒５１元，較招股

價２﹒１８元高近１５﹒１３％，最新報２﹒４元升１０％，每手２０００股，不計手續費賺

４４０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報２﹒４６元，較招股價高１２﹒８４％。

富途暗盤方面，現報２﹒５２元，較招股價高１５﹒６％。（ｕｌ）

