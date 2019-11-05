《談國論企－黎偉成》把人民軍隊全面建成世界一流軍隊

《談國論企》中共第１９屆中央委員會第四次會議（簡稱四中全會）公報，談到國防和軍隊

建設時強調要「堅持黨指揮槍，確保人民軍隊絕對忠誠於黨和人民，有力保障國家主權、安全、

發展利益的顯著優勢」，相信中國今後會加大軍隊的科技、信息等方面的高層次、高質量的投入

和建設，把「人民軍隊全面建成世界一流軍隊」，在保家衛國的同時，更積極的參與國際維和、

救災，和各種各樣的技術合作、聯繫，全面融入國際社會。



＊料中國會加大軍隊科技信息高層次高質建設＊



《公報》用了整整一大段的段落，談論對國防和軍隊建設的政策與策略，最重要的當然是開

宗明義地指出要堅持黨指揮槍，而這是當年建立的「中國人民解放軍」，到今天所稱的「人民軍

隊」的重點核心政策。正正因為人民軍隊「絕對忠誠於黨和人民」，故由當年的抗日、內戰等戰

，到建國、治國，人民軍隊都發揮和產生十分重要的巨大的貢獻和強有力的支持作用，而四中全

會特別提到「堅持和完善黨對人民軍隊絕對領導制度，確保人民軍隊忠實履行新時代使命任務」

，此言重點是黨對人民軍隊絕對領導制度，要「完善」的字眼，不是當下出現或潛伏有任何「問

題」，對此可解讀要做得更好，以達致切切實實履行新時代使命任務的要求。

由是（二）四中全會十分明確地指出「黨對人民軍隊的絕對領導是人民軍隊的建軍之本、強

軍之魂」，而「本」與「魂」精神之所在，當然是《公報》強調的「必須牢固確立習近平強軍思

想在國防和軍隊建設中的指導地位」，以達致所提出的多個任務：（Ｉ）「鞏固和發展深化國防

和軍隊改革成果，構建中國特色社會主義軍事政策制度體系」，重點在於軍事政策制度體系的構

建，是之為：在現有的良好基礎底下作好鞏固和發展，以便深化改革成果，有更為強大的保證。

而從（ＩＩ）「全面推進國防和軍隊現代化，確保實現黨在新時代的強軍目標，把人民軍隊全面

建成世界一流軍隊，永葆人民軍隊的性質、宗指、本色」，重點當然是要把人民軍隊建成世界一

流軍隊，而所建的是要全面，是之為強軍的目標。

強軍是有絕對需要之因，乃（三）古往今來之大國，必須要有強大的國防與軍隊強軍的高度

支持。君不見中國明朝經濟上的繁榮、科技和軍事上的強大，鄭和七下西洋，所引發的國內外巨

大回響。再看國外，英國就因艦隊的強大，四處攻霸，曾有管治當年世界四分一人口之績；到當

下美國之擁有１２個航空母艦戰鬥群，於國際事務上不斷說三道四，甚至明的、暗裡干預甚至癲

覆其他國家或地區的政治經濟。

此為中國在發展和強化經濟的同時，要建設強而有力的軍隊，並由原來堅持的陸軍建設，進

一止發展為加大海軍和空軍的投資和建設，是很有需要的國防和軍隊建設，是為進可攻、退可守

的重要支持力量。



＊國防軍隊建設重點由陸軍轉為空軍及海軍＊



我曾論：中國的首艘國產航空母艦於２０１７年４月２６日在大連下水，乃由（ｉ）引入俄

羅斯格良瓦空蕩蕩艦體，之後（ｉｉ）研發發動機及各種各樣的艦上軍事設施，特別是最具難度

的艦載機的研發、建設和飛行員的培訓，以至試航與建立戰鬥群，和（ｉｉｉ）幾乎同步自主建

造出有升的新艦，更重要是（ｉｖ）建立了一個由軍工加非軍工的社會配套團隊，強化今後的軍

工甚至各類新技術的研發和建設，充分突顯一股可喜和難能可貴的「航母精神」嶄新清流。亟望

「航母精神」在中國遍地開花。

四中全會重申人民軍隊在絕對忠誠於黨的同時，是連同人民是絕對忠誠的對象，可見中共對

人民的高度重視。評四中全會（之三）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

