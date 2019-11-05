《異動股》中手游（３０２）過去兩日累升四成七後，現回吐近５％

《經濟通通訊社５日專訊》中手游（００３０２）連升兩日累漲逾４７％後，現回吐

４﹒９３％，報４﹒０５元，盤中低見４﹒０５元；成交約５７２萬股，涉資２３１７萬元。

中手游公布獲悉數行使超額配股權，涉及共６９１５萬股，相當於全球發售股份總數約

１５％，每股２﹒８３元。行使超額配股權額外所得款項淨額近１﹒８９億元，將用於早前招股

中的未來計劃及所得款項用途。

以現價計，若投資者仍繼續持有該股，每手２０００股，不計手續費，每手賺２４４０元。

招股價為２﹒８３元。

現時，恆生指數報２７６０１，升５３點或升０﹒２０％，主板成交２１﹒７８億元。國企

指數報１０８２９，升１５點或升０﹒１５％。

上證綜合指數報２９７７，升２點或升０﹒０７％，成交１５﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報９８８５，升１６點或升０﹒１７％，成交１９﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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博雅互動（００４３４） １﹒１４元 升０﹒８８％

騰訊控股（００７００） ３２９﹒４０元 升０﹒５５％

第七大道（００７９７） ２﹒８２元 無升跌

ＩＧＧ （００７９９） ５﹒４９元 升０﹒９２％

網龍 （００７７７） １８﹒５６元 升０﹒６５％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒２５元 無升跌

創夢天地（０１１１９） ４﹒６０元 無升跌

指尖悅動（０６８６０） ０﹒５５元 無升跌

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（ｊｔ）

