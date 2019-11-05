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即市新聞

05/11/2019 09:33

《異動股》中手游（３０２）過去兩日累升四成七後，現回吐近５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》中手游（００３０２）連升兩日累漲逾４７％後，現回吐
４﹒９３％，報４﹒０５元，盤中低見４﹒０５元；成交約５７２萬股，涉資２３１７萬元。
　　中手游公布獲悉數行使超額配股權，涉及共６９１５萬股，相當於全球發售股份總數約
１５％，每股２﹒８３元。行使超額配股權額外所得款項淨額近１﹒８９億元，將用於早前招股
中的未來計劃及所得款項用途。
　　以現價計，若投資者仍繼續持有該股，每手２０００股，不計手續費，每手賺２４４０元。
招股價為２﹒８３元。
　　現時，恆生指數報２７６０１，升５３點或升０﹒２０％，主板成交２１﹒７８億元。國企
指數報１０８２９，升１５點或升０﹒１５％。
　　上證綜合指數報２９７７，升２點或升０﹒０７％，成交１５﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報９８８５，升１６點或升０﹒１７％，成交１９﹒８０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　博雅互動（００４３４）　　　１﹒１４元　　　升０﹒８８％
　　騰訊控股（００７００）　３２９﹒４０元　　　升０﹒５５％
　　第七大道（００７９７）　　　２﹒８２元　　　無升跌
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　５﹒４９元　　　升０﹒９２％
　　網龍　　（００７７７）　　１８﹒５６元　　　升０﹒６５％
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒２５元　　　無升跌
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒６０元　　　無升跌
　　指尖悅動（０６８６０）　　　０﹒５５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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