  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2019 10:09

【進博會】習近平：培育一批進口貿易促進創新示範區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上宣布
中國對外開放的五條措施，其中提到，中國將更加重視進口的作用，將進一步降低關稅和制度性
成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。
　　習近平強調，中國將推動進口和出口、貨物貿易和服務貿易、雙邊貿易和雙向投資、貿易和
產業協調發展，促進國際國內要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊05/11/2019
匯控業績
國際動態05/11/2019
特抨加州救山火不力 料將申請退出巴黎協定
國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
中國故事04/11/2019
【進博會】第二屆進博會開幕 上海三大任務完成階段性目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金