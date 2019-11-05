【進博會】習近平：培育一批進口貿易促進創新示範區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上宣布
中國對外開放的五條措施，其中提到，中國將更加重視進口的作用，將進一步降低關稅和制度性
成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。
習近平強調，中國將推動進口和出口、貨物貿易和服務貿易、雙邊貿易和雙向投資、貿易和
產業協調發展，促進國際國內要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合。
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