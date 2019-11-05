《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上宣布
中國對外開放的五條措施，其中提到，中國將不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放
寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、信息報告等制度，完善知識產權保
護法律體系，增強知識產權民事和刑事司法的保護。
他又指，中國要繼續多雙邊合作，讓世貿組織在擴大開放、促進發展方面發揮更大的作用；
繼續推進「一帶一路」高質量發展。
05/11/2019 10:09
【進博會】習近平：繼續優化營商環境，完善知識產權保護法律體系
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上宣布
中國對外開放的五條措施，其中提到，中國將不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放
寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、信息報告等制度，完善知識產權保
護法律體系，增強知識產權民事和刑事司法的保護。
他又指，中國要繼續多雙邊合作，讓世貿組織在擴大開放、促進發展方面發揮更大的作用；
繼續推進「一帶一路」高質量發展。
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