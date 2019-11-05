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05/11/2019 10:50

【進博會】習近平：中國經濟發展前景一定會更加光明

　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，
面向未來，中國將繼續實施創新驅動發展戰略，著力培育和壯大新動能，不斷推動轉方式、調結
構、增動力，推動經濟高質量發展，為世界經濟增長帶來新的更多機遇。
　　他相信，中國經濟發展前景一定會更加光明，也必然更加光明。
　　習近平又指，中國老百姓有一句話，叫作「世界那麼大，我想去看看」。而他在此想說，「
中國市場這麼大，歡迎大家都來看看。」

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