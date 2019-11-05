《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，
面向未來，中國將繼續實施創新驅動發展戰略，著力培育和壯大新動能，不斷推動轉方式、調結
構、增動力，推動經濟高質量發展，為世界經濟增長帶來新的更多機遇。
他相信，中國經濟發展前景一定會更加光明，也必然更加光明。
習近平又指，中國老百姓有一句話，叫作「世界那麼大，我想去看看」。而他在此想說，「
中國市場這麼大，歡迎大家都來看看。」
05/11/2019 10:50
【進博會】習近平：中國經濟發展前景一定會更加光明
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平今日在進博會開幕式上表示，
面向未來，中國將繼續實施創新驅動發展戰略，著力培育和壯大新動能，不斷推動轉方式、調結
構、增動力，推動經濟高質量發展，為世界經濟增長帶來新的更多機遇。
他相信，中國經濟發展前景一定會更加光明，也必然更加光明。
習近平又指，中國老百姓有一句話，叫作「世界那麼大，我想去看看」。而他在此想說，「
中國市場這麼大，歡迎大家都來看看。」
|FOCUS05/11/2019
【FOCUS】主席點睛「更重進口」 世界工廠謀轉全球市場
|興證快訊05/11/2019
匯控業績
|國際動態05/11/2019
特抨加州救山火不力 料將申請退出巴黎協定
|國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
|生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
|生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰