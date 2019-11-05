《午市前瞻》憧憬中美貿議簽署，港股料上試２８０００點

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股三大指數全線破頂，市場氣氛因為美中貿易戰局勢緩和

而轉趨正面。美國國家安全顧問奧布萊恩表示，總統特朗普邀請國家主席習近平赴美簽署首階段

協議，據報習近平對此持開放態度，亦有傳美國或取消９月對中國１１２０億美元商品的關稅，

帶動港股今日高開５３點報２７６０１點。惟過去三日累升近９００點，恆指早段出現回吐，一

度倒跌８３點報２７４６３。及後，重磅股騰訊（００７００）發力，加上內房股延續上日升勢

，港股由跌轉升，以接近半日最高位收市，報２７６９４點升１４７點或升０﹒５３％，主板成

交

４８６﹒４７億元。

國企指數報１０８８９，升７５點或升０﹒７０％。

Ａ股上漲，上證指數報２９９５，升２０點或升０﹒６８％，深成指數報９９３０，升６２

點或升０﹒６３％，兩市成交２７７５﹒０６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４２％，報６０﹒３５元；騰訊績前有資金流入，

續升１﹒８３％，報３３３﹒６元；港交所（００３８８）明日放榜，軟０﹒０８％，報

２４９﹒８元；友邦（０１２９９）微升０﹒１８％，報８２﹒３元；中移動（００９４１）漲

０﹒６２％，報６４﹒６元；人行續做中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，並為２０１６年以來首次

下調ＭＬＦ利率，建行（００９３９）漲０﹒１５％，報６﹒４９元。



＊內房銷售數據佳，刺激板塊續揚＊



內房股陸續公布上月銷售數據，帶動整體板塊繼續上揚。世房（００８１３）上月合約銷售

額按年升５３％，股價飆４﹒５５％報２８﹒７元兼破頂；中海外（００６８８）續漲

３﹒２６％，報２６﹒９元，創三個月高，為半日最大升幅藍籌股；潤地（０１１０９）走高１

﹒８８％，報３５﹒２元；時代中國（０１２３３）升２﹒３８％，報１５﹒５元；旭輝

（００８８４）揚１﹒９３％，報５﹒８１元。

部分物管股仍掀炒風，鑫苑服務（０１８９５）急漲１６﹒７５％，報２﹒２３元；佳兆業

美好（０２１６８）升２﹒８８％，報１９﹒３２元；碧桂園服務（０６０９８）走高

１﹒６４％，報２７﹒９元；雅生活服務（０３３１９）無升跌，報２５﹒３５元。

軟件股上升，魯大師（０３６０１）全球發售的價格穩定期於上周五（１日）結束，走高

１５﹒０９％，報５﹒７２元；禪遊科技（０２６６０）獲股東增持９００萬股，急飆

１６﹒１３％，報０﹒７２元；美團點評（０３６９０）今早闖百元關後回吐１﹒４２％，報

９７元；美圖公司（０１３５７）漲２﹒８４％，報１﹒８１元；微盟集團（０２０１３）升４

﹒３６％，報３﹒８３元。

重汽及機械設備股有追捧，濰柴動力（０２３３８）獲摩通調升目標價四成七至１４﹒３０

元，評級由「減持」升為「中性」，走高１﹒７５％，報１３﹒９２元。中國重汽

（０３８０８）抽高７﹒６３％，報１４﹒１元；中聯重科（０１１５７）升１﹒０５％，報５

﹒７９元；中國龍工（０３３３９）揚２﹒２３％，報２﹒２９元。



＊長實半日回吐近２％，為最差藍籌＊



５Ｇ概念股熱潮未退，長飛光纖（０６８６９）續升２﹒７％，報１４﹒４８元；中通服（

００５５２）跟升１﹒９％，報５﹒３５元；摩比發展（００９４７）升１﹒１１％，報

０﹒９１元；中國鐵塔（００７８８）回吐０﹒５７％，報１﹒７５元；中優通（０６１６８）

挫５﹒５６％，報０﹒２０４元。

本地地產股個別發展，新世界（０００１７）明年重點推出大圍站項目，走高０﹒８８％，

報１１﹒４２元；信置（０００８３）升０﹒３３％，報１２﹒１元；長實（０１１１３）三連

升後回吐１﹒６１％，報５４﹒８５元，為半日最差表現藍籌；九龍倉置業（０１９９７）挫０

﹒９７％，報４６﹒１元；新地（０００１６）升０﹒３３％，報１２０﹒１元。



＊溫鋼城：石藥現價買入，目標２３﹒８元＊



隔晚美股三大指數再創新高，港股今早反覆上升逾百點。中投傲揚基金經理溫鋼城接受《經

濟通通訊社》訪問時表示，恆指短期內較難大跌，不建議投資者做淡，市場憧憬中美貿易談判，

如果成功簽署第一階段協議，港股一定繼續上揚。另外，他指出，最近有資金流入新興市場，包

括人民幣，利好受人幣影響的內房及中資金融等板塊，自然繼續刺激港股造好。他又稱，阿里巴

巴及抖音等知名中國公司很大機會來香港上市，或進一步刺激港股氣氛。他估計這星期恆指會於

２７８００點至２８０００點上落。

近期藥品股持續強勢，溫鋼城指仍繼續看好該板塊，因為長遠中國大陸人口持續老化，增加

藥品需求，加上石藥（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）的個別產品分別獲美國ＦＤＡ資

格認定及新藥簡略申請（ＡＮＤＡ）暫定批准，自然繼續利好藥品板塊。他當中最看好石藥，因

為它具有強大研發能力，且其預測市盈率目前約２８倍，較中生製藥３８倍便宜，投資者或繼續

追落後。他認為現價可買入，上望２３﹒８元，１７﹒８元止蝕。（ｋｓ、ｙｋ）

