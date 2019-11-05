【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒９億人幣，買美團神華沽建行騰訊

《經濟通通訊社５日專訊》市場憧憬中美兩國成功簽署第一階段貿易協議，隔晚美股標指及

納指再度創新高。港股今早亦高開５３點，其後人民幣持續走強，帶動港股升幅擴大，一度漲

１８５點報２７７３３，最終恆指收報２７６８３點，升１３６點或升０﹒４９％，連升四日累

漲１０１５點或３﹒８％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒９１億元人民幣增加逾三成。北水淨買入最多的個股依

次是美團點評（０３６９０）、中國神華（０１０８８）、新華保險（０１３３６）；淨賣出最

多的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）。

主板成交９２１﹒１７億元增加３﹒７２％。其中港股通成交１２３﹒４億元，佔總成交

１３﹒４％。



＊人行降ＭＬＦ利率，惟建行、招行被北水沽貨＊



美團點評自被納入港股通後，連續七日獲北水撐實，累計淨買入約４８﹒５億元。今日亦是

北水淨買入最多的個股，淨買入４﹒４６億元。美團收報９７﹒１５元，微跌逾１％，盤中見

１００元上市新高。

北水除了追捧美團之外，今日更轉買煤炭股神華，淨買入１﹒５９億元。神華全日表現造好

，升３﹒１７％，報１６﹒２８元。

人民銀行自２０１６年以來首次下調ＭＬＦ利率，惟建行及招行遭北水力沽，前者淨沽出約

２﹒８億元，後者淨沽出７３２９萬元。建行及招行全日上升不足半個百分點，分別報６﹒５元

及３９﹒３５元。

騰訊將於下周三（１３日）放榜，惟績前連續兩日被北水沽貨，今日淨沽出約２﹒２億元，

股價收報３３３元，漲１﹒６５％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ４．４６

中國神華（０１０８８） １．５９

新華保險（０１３３６） １．２４

工商銀行（０１３９８） １．２０

藥明生物（０２２６９） １．１１



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －２．８１

騰訊控股（００７００） －２．２２

招商銀行（０３９６８） －０．７６

舜宇光學（０２３８２） －０．６９

萬洲國際（００２８８） －０．５２

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（ｊｔ）

