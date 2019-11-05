《美元走勢－羅明立》製造業陷嚴重收縮，歐央行幣策難大改動

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８４ １０８﹒５６ １０８﹒５８

歐元╱美元 １﹒１１３１ １﹒１１１１ １﹒１１２２

英鎊╱美元 １﹒２８９０ １﹒２８７６ １﹒２８８１

美元╱瑞郎 ０﹒９８９６ ０﹒９８７４ ０﹒９８７８

美元╱港元 ７﹒８３８７ ７﹒８３４３ ７﹒８３６９

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《美元走勢》昨日（４日）美匯指數結束５日的跌勢，顯著回升，相信是技術盤帶動，在

９７﹒１的支持區間有承接。短期會進入多頭，上行阻力在９７﹒９水平。歐元區最新經濟狀況

，Ｍａｒｋｉｔ的１０月份製造業採購經理指數的終極數字為４５﹒９指數點，相較９月份的七

年低位４５﹒７指數只回升一點點，當地製造業已是連續９個月低於５０點的盛衰分界線，顯示

歐洲的製造業已陷入嚴重收縮。

歐美之間雖存在貿易紛爭，但截止現階段其規模並不大，現時歐洲製造業受損主要是拜中美

貿易紛爭所賜。有一點必須理解，中國雖為世界工廠，但中國亦向歐洲購買不少機器，當中國製

造業受影響，中國也自然減少對歐洲機器的需求，即同時影響了當地的製造業。

昨晚新任歐央行行長拉加德上任後的首次公開演講，特別受市場關注。不過，拉加德全無涉

及貨幣政策。事實上，從當選歐央行行長至今，拉加德一直未就歐洲的貨幣政策作過任何評論。

她過去只講過，不會對歐央行現行的貨幣政策作出大改動，直至對整體貨幣政策，包括目標及工

具，作出全面檢討後才會有新方向。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１２０ １﹒１２３０ １﹒１０７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８５０ １﹒３０００ １﹒２７７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

