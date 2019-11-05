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即市新聞

05/11/2019 16:17

《美元走勢－羅明立》製造業陷嚴重收縮，歐央行幣策難大改動

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８４　　　１０８﹒５６　　　１０８﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３１　　　１﹒１１１１　　　１﹒１１２２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８９０　　　１﹒２８７６　　　１﹒２８８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９６　　　０﹒９８７４　　　０﹒９８７８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３８７　　　７﹒８３４３　　　７﹒８３６９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》昨日（４日）美匯指數結束５日的跌勢，顯著回升，相信是技術盤帶動，在
９７﹒１的支持區間有承接。短期會進入多頭，上行阻力在９７﹒９水平。歐元區最新經濟狀況
，Ｍａｒｋｉｔ的１０月份製造業採購經理指數的終極數字為４５﹒９指數點，相較９月份的七
年低位４５﹒７指數只回升一點點，當地製造業已是連續９個月低於５０點的盛衰分界線，顯示
歐洲的製造業已陷入嚴重收縮。
　　歐美之間雖存在貿易紛爭，但截止現階段其規模並不大，現時歐洲製造業受損主要是拜中美
貿易紛爭所賜。有一點必須理解，中國雖為世界工廠，但中國亦向歐洲購買不少機器，當中國製
造業受影響，中國也自然減少對歐洲機器的需求，即同時影響了當地的製造業。
　　昨晚新任歐央行行長拉加德上任後的首次公開演講，特別受市場關注。不過，拉加德全無涉
及貨幣政策。事實上，從當選歐央行行長至今，拉加德一直未就歐洲的貨幣政策作過任何評論。
她過去只講過，不會對歐央行現行的貨幣政策作出大改動，直至對整體貨幣政策，包括目標及工
具，作出全面檢討後才會有新方向。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１２０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８５０　　　１﹒３０００　　　１﹒２７７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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