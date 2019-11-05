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即市新聞

05/11/2019 16:59

【本港樓市】佳明「明翹匯」加推２９２伙，入場費４７０﹒３萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》佳明集團（０１２７１）青衣住宅項目「明翹匯」，繼上周首輪
推售３８１伙即被沽清後，隨即加推兩張價單，包括２７９伙，加上１３個早前未上載的單位，
合共加推２９２伙，現正接受入票登記，並於將本周五（８日）發售。
　　佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，是次推售的單位中入門單位面積２９９平方呎，折實
價４７０﹒３萬元，而項目已售單位平均呎價為１５８６２元。她透露，此批單位中有２３４個
單位，即八成訂價低於８００萬元。
　　她又指，是次推售較上次加價幅度約６％，但亦因本次推售包括高層海景單位，故價格有所
調整。而餘下一百多伙，面積介乎７５５至８０８平方呎，包括連花園或連頂樓等戶型，預計會
以招標形式發售。
　　顏景鳳續稱，早前推售的分層單位共套現２３﹒５億元，成交單位中已有６個成功招標，包
括今天成交的２個７５５呎三房單位，成交價分別是１２３０萬元及１１６７﹒６萬元，成交呎
價分別是１６３００及１５４６４元。
　　對於市況，她表示，雖然同區有新盤如「山水盈」等訂價較低帶來競爭，但兩者目標市場不
同，「明翹匯」單位涵蓋一至四房，目標客包括上車至換樓客，而且現時收票超過５０００，故
並不擔心。（ｔｆ）

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