【本港樓市】路勁山水盈開首張價單，６７伙折實最平９０７萬元

《經濟通通訊社５日專訊》路勁地產（０１０９８）元朗新盤山水盈今天公佈首張價單，第

一批共６７伙，實用面積介乎９１６至９７０平方呎，戶型均為三房一套連工作間及洗手間戶型

，當中３７個單位更設有私人升降機大堂，價單售價由１１００﹒８萬至１４４３﹒９萬元。最

高折扣１８％，以折實價計，實用面積呎價由９９００至１２２３２元，單價由９０６﹒８萬至

１１８４萬元。



＊最快下周開售＊



價單中入場單位為第５座２樓ｂ室，實用面積９１６平方呎，折實呎價９９００元，折實價

９０６８０００元。

項目共有３３１個單位及３１６個車位，每位買家會獲通知安排認購一個車位，預計每個價

值１３８﹒８萬元。

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩鈴玲表示，明天開始收票，最快下星期開售。她指，該項

目為路勁首個在港推出的新盤，且為純豪宅定位，首張價單採用折讓價，望吸引市場注意力，而

其後再推售時視乎市場情況或有加價空間。



＊定價較附近二手樓盤低１５－２０％＊



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十月至今市況回暖，十月下旬至昨天錄得

一手交投近一千宗，而此樓盤呎價具吸引力，較附近二手樓盤低一成半至兩成，雖然面對二手樓

盤及其他新盤的競爭，但若再加價至１﹒１萬至１﹒２萬，預計買家仍能夠接受。

美聯住宅部行政總裁布少明亦表示，樓盤定價較低，預計會吸引投資者買入作收租用途，並

預料租金可達每呎３０元，回報高達３厘。他指上月一手成交有１２６０宗成交，本月因多個樓

盤推售成交量或會飆升，預計可達１８００至２０００宗。（ｔｆ）

