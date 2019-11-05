《再戰明天》港交所派業績，ＩＭＦ公布歐洲展望報告

《經濟通通訊社５日專訊》明日，國際貨幣基金組織公布歐洲展望報告，美國公布第三季非

農業生產力。



＊ＩＭＦ公布歐洲展望報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，明尼亞波利斯聯儲直播總裁卡什卡利

參加一個會議的問答環節。７：５０ａｍ，日本央行公布９月１８－１９日貨幣政策會議的會議

記錄。

明日，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲央行銀行監管論壇上演講。

８：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布歐洲展望報告。ＩＭＦ歐洲部主管

Ｐｏｕｌ Ｔｈｏｍｓｅｎ和奧地利央行總裁霍爾茨曼等人將發表講話。

１０：３０ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加華爾街日報一項活動的討論會。９：００ｐｍ

，芝加哥聯儲總裁埃文斯參加一項活動的問答環節。



＊歐元區公布９月零售銷售，美國公布第三季非農業生產力＊



在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季失業率，料由３﹒９％升上４﹒１％。

明午４：００ｐｍ，台灣公布１０月消費者物價指數，年率料由０﹒４３％升上０﹒４５％

。６：００ｐｍ，歐元區公布９月零售銷售，月率料由０﹒３％降至持平；年率料由２﹒１％升

上２﹒４％。

明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布１０月消費者物價指數，年率料由４％下滑至３﹒８％。

９：３０ｐｍ，美國公布第三季非農業生產力，料由２﹒３％跌至０﹒９％。１１：００ｐｍ，

加拿大公布１０月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。



＊港交所派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）和德昌電機控股

（００１７９）。（ｈｏ）

