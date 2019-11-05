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05/11/2019 19:11

《再戰明天》港交所派業績，ＩＭＦ公布歐洲展望報告

　　《經濟通通訊社５日專訊》明日，國際貨幣基金組織公布歐洲展望報告，美國公布第三季非
農業生產力。

＊ＩＭＦ公布歐洲展望報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，明尼亞波利斯聯儲直播總裁卡什卡利
參加一個會議的問答環節。７：５０ａｍ，日本央行公布９月１８－１９日貨幣政策會議的會議
記錄。
　　明日，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲央行銀行監管論壇上演講。
　　８：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布歐洲展望報告。ＩＭＦ歐洲部主管
Ｐｏｕｌ　Ｔｈｏｍｓｅｎ和奧地利央行總裁霍爾茨曼等人將發表講話。
　　１０：３０ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加華爾街日報一項活動的討論會。９：００ｐｍ
，芝加哥聯儲總裁埃文斯參加一項活動的問答環節。

＊歐元區公布９月零售銷售，美國公布第三季非農業生產力＊

　　在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季失業率，料由３﹒９％升上４﹒１％。
　　明午４：００ｐｍ，台灣公布１０月消費者物價指數，年率料由０﹒４３％升上０﹒４５％
。６：００ｐｍ，歐元區公布９月零售銷售，月率料由０﹒３％降至持平；年率料由２﹒１％升
上２﹒４％。
　　明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布１０月消費者物價指數，年率料由４％下滑至３﹒８％。　
９：３０ｐｍ，美國公布第三季非農業生產力，料由２﹒３％跌至０﹒９％。１１：００ｐｍ，
加拿大公布１０月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。

＊港交所派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）和德昌電機控股
（００１７９）。（ｈｏ）

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