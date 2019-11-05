【修例風暴】樹仁副校監胡懷中促警方交代學生疑遭催淚彈所傷事件

《經濟通通訊社５日專訊》樹仁大學副校監胡懷中今天向全校師生發信，表示昨日（４日）

下午已去信警務處長，要求警方７日內提供一名樹仁學生早前擔任義務急救員時，懷疑被催淚彈

擊中燒傷事件的資料，校方亦指受傷同學身體嚴重燒傷，目前仍然留醫接受治療。

樹仁大學學生會今日下午發起校園集會，聲援上周六示威活動中，擔任義務急救員時被催淚

彈炸傷背部的一年級生，並譴責警方。

校方致函警務處處長的信件中指出，受傷學生除背部外，兩隻手指亦嚴重燒傷。

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