《經濟通通訊社５日專訊》樹仁大學副校監胡懷中今天向全校師生發信，表示昨日（４日）
下午已去信警務處長，要求警方７日內提供一名樹仁學生早前擔任義務急救員時，懷疑被催淚彈
擊中燒傷事件的資料，校方亦指受傷同學身體嚴重燒傷，目前仍然留醫接受治療。
樹仁大學學生會今日下午發起校園集會，聲援上周六示威活動中，擔任義務急救員時被催淚
彈炸傷背部的一年級生，並譴責警方。
校方致函警務處處長的信件中指出，受傷學生除背部外，兩隻手指亦嚴重燒傷。
（ｂｎ）（ｚｚ）
05/11/2019 14:43
【修例風暴】樹仁副校監胡懷中促警方交代學生疑遭催淚彈所傷事件
《經濟通通訊社５日專訊》樹仁大學副校監胡懷中今天向全校師生發信，表示昨日（４日）
下午已去信警務處長，要求警方７日內提供一名樹仁學生早前擔任義務急救員時，懷疑被催淚彈
擊中燒傷事件的資料，校方亦指受傷同學身體嚴重燒傷，目前仍然留醫接受治療。
樹仁大學學生會今日下午發起校園集會，聲援上周六示威活動中，擔任義務急救員時被催淚
彈炸傷背部的一年級生，並譴責警方。
校方致函警務處處長的信件中指出，受傷學生除背部外，兩隻手指亦嚴重燒傷。
（ｂｎ）（ｚｚ）
|中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
|生財有道05/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：友邦穿80元入待再破位
|FOCUS05/11/2019
【FOCUS】主席點睛「更重進口」 世界工廠謀轉全球市場
|香港政情05/11/2019
習近平見林鄭：中央高度信任 止暴制亂是最重要任務
|興證快訊05/11/2019
匯控業績
|國際動態05/11/2019
特抨加州救山火不力 料將申請退出巴黎協定
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰