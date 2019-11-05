《小傳日記》ＱＱ績前走勢強，魚缸給力四連漲！

《小傳日記》呢兩日中美貿易戰再傳好消息，花旗國可能會取消９月對神州１１２０億美金

商品嘅關稅，令到噚晚（４日）花旗國魚缸已經好興奮，三大指數全線坐火箭直上兼破頂，帶挈

埋香江魚缸今日（５日）高開５３點報２７６０１點。雖然魚缸之後曾經趴低８３點報

２７４６３，不過有「股王」ＱＱ（００７００）出力，魚缸由跌轉升，午後魚缸升幅再擴大，

最多漲１８５點報２７７３３。不過，藥佬中生製藥（０１１７７）表現就好呆滯，埋單仆低近

３巴仙，報１１﹒８２銀，喺表現最差嘅藍戰士，仲拖低魚缸升幅。最終恆指收報２７６８３點

，升半巴仙或１３６點，連揚四日累漲１０１５點或近４巴仙，全日主板成交９２１億銀漲近４

巴仙；國貨收報１０８７７點，升６４點或升約半巴仙。

Ａ場表現好醒神，上證收報２９９１點，升１６點或逾半巴仙；深證收報９９３８點，升

７０點或近１巴仙。兩市合共成交近４８１５億人仔。

大隻藍戰士今日就各行各路，大象（００００５）全日無變動，報６０﹒１銀；生發發

（００３８８）聽日（６日）就放榜，不過缸友就唔太睇好，紛紛掟貨，埋單小跳起２亳子，報

２５０﹒２銀；資金就流咗去下星期三（１３日）放榜嘅ＱＱ（００７００）度，全日省鏡鏟起

逾近２巴仙，報３３３銀；神州移動（００９４１）就彈起半巴仙，報６４﹒５５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）微跳２亳半子，報８２﹒４銀。



＊國壽獲唱好股價飛高高，世房銷售靚內房佬省鏡＊



國壽（０２６２８）今日有中金唱好，話中國金融行業估值較低，預期壽險行業明年新業務

價值有中低單位數增長，所以睇好國壽、平保（０２３１８），今日部分股份都飛高高，國壽漲

近２巴仙，報２１﹒１５銀；平保升近１巴仙，報９３﹒９銀；太平（００９６６）微漲不足半

巴仙，報１９﹒５２銀。財險（０２３２８）升近半巴仙，報１０﹒１６銀。新保

（０１３３６）抽高近４巴仙，報３３﹒６５銀，係表現最好嘅國貨佬！

內房佬今日個別非常省鏡，世房（００８１３）公布１０月銷售數據升逾五成三，刺激股價

都飛近２巴仙，報２８﹒１銀。中海外（００６８８）抽高逾４巴仙，報２７﹒１銀，係表現最

好嘅藍戰士！融創（０１９１８）微跌１亳子，報３８﹒８銀。碧桂園（０２００７）升逾１巴

仙，報１１﹒６２銀；「四條三」恆大（０３３３３）微升一格報２０﹒３銀。



＊手機佬獲捧瑞聲最起哄，軟件佬受寵禪遊被看重＊



有傳神州談判人員要求花旗國政府取消之前加徵嘅關稅，咁習大大（習近平）先會同侵侵

（特朗普）會晤並簽署首階段嘅協議。如果大家傾得掂，手機設備佬仲唔發光發熱！？缸友今日

唔執輸Ｂｕｙ入，舜宇光學（０２３８２）強勢繼續，全日跳起近１巴仙，報１３３﹒７銀，盤

中見１３６﹒５銀創下逾一年新高。瑞聲科技（０２０１８）今星期五（８日）放榜，績前缸友

不斷掃佢貨，埋單靚仔踼高逾２巴仙，報５２﹒７５銀。比亞迪電子（００２８５）跳彈近１巴

仙，報１４﹒２６銀。丘鈦科技（０１４７８）同富智康（０２０３８）起飛約２巴仙，分別報

１０﹒９４銀，同１﹒１２銀。

軟件佬一樣畀缸友喜愛，嗰嗰都有飯開，其中魯大師（０３６０１）全球發售嘅價格穩定期

係上周五（１日）結束，埋單省鏡跳躍逾１６巴仙，報５﹒７８銀。禪遊科技（０２６６０）獲

股東增持９００萬股，暴升近１３巴仙，報０﹒７銀。美團點評（０３６９０）今朝掂到１００

蚊之後即刻軟腳蟹逾１巴仙，報９７﹒１５銀。美圖（０１３５７）跳起近４巴仙，報１﹒８３

銀。微盟（０２０１３）起飛近１巴仙，報３﹒７銀。



＊油氣產量超油佬向上跳，新世界雀躍長實有Ｄ弱＊



香江磚頭佬呢排生性返，話說新世界（０００１７）突然放風，話下年重點推大圍項目，佢

當然興奮啦仲要創埋３個月高，衝上１巴仙，報１１﹒４８銀。之後仲拉埋新地（０００１６）

同埋恆地（０００１２）開ｐａｒｔｙ添，分別升逾半巴仙及１巴仙，報１２０﹒５銀同報

４０﹒１５銀。但有Ｄ磚頭逆向而行，好似長實（０１１１３）跣低２巴仙，報５４﹒８銀；恆

隆地產（００１０１）六跌１巴仙，報１７﹒２銀。

今日大和唱好中海油（００８８３），預計油氣產量有機會超全年目標，仲話中東地緣政治

緊張，ＯＰＥＣ可能擴大減產，石油佬們當然醒神返哂！中海油（００８８３）及中石油

（００８５７）齊齊跳高２巴仙，報１２﹒５２銀及３﹒９６銀；中石化（００３８６）亦彈上

近２巴仙，報４﹒６５銀。中海油服（０２８８３）亦踏高近２巴仙，報１１﹒２４銀。請請！



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