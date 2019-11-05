《真知灼見－溫灼培》３個市場因素值得留意

《真知灼見》美國對進口汽車及汽車零件徵收的關稅，為期６個月的寬限期將於本月１４日

，即下周四屆滿。現市場關注寬限期過後，美國總統特朗普將如何決定下一步的做法。



＊美國徵收汽車關稅寬限期下周屆滿＊



進口汽車關稅主要涉及歐盟、日本及南韓，其中南韓是最早與特朗普政府達成關稅協定的國

家。至於日本，於９月２５日雖然與美國達成初步貿易協議，但特朗普早已表明，與日本達成的

貿易協議不涉及進口車徵關稅這部分。所以，日本汽車仍有被徵關稅的可能。至於歐盟，特朗普

最近指與歐洲車廠有很好的「交流」，但這是否足以使特朗普暫時放棄對歐洲進口車徵重關稅則

屬未知數。當然，面對美國明年１１月的大選逐步逼近，理論上相信特朗普也不想節外生枝，於

現階段與歐盟或日本牽起另一場貿易紛爭。但我們作為投資者，也不能忽略有關事情發生的可能

性，建議大家投資者宜留意下周四汽車關稅寬限期屆滿前特朗普的意向，有關稅項一旦執行，提

防會使市場投資氣氛即時轉淡，使美元的避難角色再度增強，並為美元帶來支持。



＊歐洲寬鬆貨幣政策料維持一段日子＊



另外，昨晚（４日）歐洲央行新任行長拉加德作出公開講話，是她１１月１日上任以來首次

。原先市場盼望她會給予市場啟示未來歐央行的貨幣政策方向，可惜，她昨晚的演說全無涉及貨

幣政策，這使市場大失所望。事實上，從當選歐央行行長至今，拉加德一直未就歐洲的貨幣政策

作過任何評論。她過去只講過，不會對歐央行現行的貨幣政策作出大改動，截至歐央行對整體貨

幣政策，包括目標及工具，作出全面檢討後才會有新方向。也是說，在未來一段日子裡，歐央行

仍會保持現有，每月購買２００億歐元債券的寬鬆貨幣政策。由於缺乏重大因素變化，加上技術

上歐元現已靠近１﹒１１８美元的阻力位置，歐元昨晚略有所調整。今早（５日）於亞洲市場報

１﹒１１２２美元。



＊中美貿談傳好消息，利好澳紐匯價＊



中美貿易談判有更多利好消息傳出。中央過去一直要求，如雙方在初階段性的貿易達成協議

，美方要撤回從９月１日起，向總值１２００億美元的中國進口貨品所徵１５％關稅。據了解，

美方正考慮有關提議。中美雙方愈能減少互徵關稅，愈能降低對全球經濟所帶來衝擊。對澳元及

新西蘭這兩跟經濟走的貨幣愈為有利。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

