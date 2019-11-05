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即市新聞

05/11/2019 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》續談美債市場

　　《宏觀銓局》誠如本欄上期承諾，筆者今次會闡述在Ｂａａ級企業債券市場中看見的問題。
但在闡述之前，容許筆者分享早前在日本中山道（Ｎａｋａｓｅｎｄｏ　Ｔｒａｉｌ）遠足十天
的感想。中山道長達５３４公里，連接京都與江戶，亦即如今的東京。在江戶時代（１６０３－
１８６８年），中山道乃是連接日本兩大城市的兩條要道之一。旅程中筆者每天走約１３公里，
攀爬三四百米。行程艱鉅，沿途不斷掙扎，但亦領會到面對陡峭山徑，即使步履細小，只要積極
向前，總能到達目的地。我們在投資時亦會面臨變數或逆境，但只要努力做足功課，了解面前風
險並持續投資，最終定能實現目標。
　　筆者身為策略師，每當見到有資產估值異常地高或市值在短時間內急速上升，都會感到不安
。獲穆迪評為Ｂａａ級或標普評為ＢＢＢ級的企業債券，整整是在太短時間內增長過快的例子。
那些Ｂａａ或ＢＢＢ評級債券則是評級最低的投資級別債券，僅比高收益或非投資級別評級的債
券高一級。自２００７年以來，ＢＢＢ級別企業債券市場規模就擴大了超過５倍；相比之下，高
收益債券市場只擴大１﹒６倍，工商業貸款市場有１﹒７倍，而美國經濟本身僅增長了１﹒４倍
。這種幾何級數增長，主要是因為央行寬鬆政策造就低息環境，令市場追求更高回報所引致。令
人擔心的是，有投資者誤以為ＢＢＢ級債券永不違約。雖然企業投資級債券違約率歷來低於１％
，但仍有降級可能，變成違約率更高的非投資級債券。一旦經濟放緩，企業收益減少，企業債券
評級或會下調。正如前述，市場規模自２００７年以來擴大了超過５倍，美國經濟一旦放緩，好
些債券可能會降級，違約風險會相應增加，投資者應當注意。
　　美國近期經濟數據參差。９月份耐用品表現疲軟，下跌１﹒１％，差過市場預期。核心資本
貨物訂單和出貨量亦不如理想。撇除國防和飛機的核心資本貨物訂單當月跌０﹒５％，出貨量跌
０﹒７％。美國第三季度ＧＤＰ增長預料會從２０１９年上半年２﹒６％減慢至１﹒５％。然而
有領先指標表明商業信心改善。美國里士滿聯儲銀行的製造業和非製造業業務信心數據都大幅上
升，顯示近期有關美中貿易和英國退歐的消息或為商界提供了強心針。
　　美國企業陸續公布２０１９年第三季度業績。至今只有三成一的標普５００公司公布了表現
，當中有八成二表現好過預期。但需注意，市場對該季度盈利預期從年初的增長５％，下調為負
３﹒８％，因此要超越市場預期相對更容易。直至現在，盈利平均錄得２％的增長。
　　資產配置方面，筆者稍微偏重股票多於債券，主要是因為認為中美貿易談判和英國脫歐最近
的進展對市場算是有利。到目前為止，美國企業盈利亦勝過預期。至於地域方面，筆者仍然偏愛
美國。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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