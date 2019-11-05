港股漲１３６點收２７６８３連升四日，創三個月高，成交９２１億

《經濟通通訊社５日專訊》市場憧憬中美兩國成功簽署第一階段貿易協議，隔晚美股三大指

數破頂，刺激港股今日四連升再創三個月高。

恆指今日高開５３點２７６０１點，惟過去三日累升近９００點，恆指早段出現回吐，曾最

低倒跌至２７４６３點。人民幣持續走強，後亦出現買盤資金流入，騰訊（００７００）早段發

力支撐大市，而分別獲大和及中金唱好的中海油（００８８３）及國壽（０２６２８）相繼走

高，令大市最高曾觸及２７７３３點續創三個月高。及後因長實（０１１１３）下跌，以及內地

帶量採購擴圍影響石藥（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）出現回吐，大市升幅收窄。恆

指最終２７６８３點，升１３６點或升０﹒４９％，連升四日累漲１０１５點或３﹒８％，主板

成交９２１﹒１７億元增加３﹒７２％。國企指數報１０８７７點，升６４點或升０﹒５９％。

Ａ股繼續全線造好，上證綜合指數報２９９１點，升１６點或升０﹒５４％，成交

２０３６﹒９２億元人民幣。深證成分指數報９９３８點，升７０點或升０﹒７１％，成交

２７７８﹒０４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒６５％，報３３３元；中移動（００９４１）漲

０﹒５５％，報６４﹒５５元；友邦（０１２９９）升０﹒３％，報８２﹒４元；建行

（００９３９）升０﹒３１％，報６﹒５元；匯控（００００５）無升跌，報６０﹒１元。



＊５Ｇ概念股見回吐，本地地產股走勢分化＊



５Ｇ板塊早前突然炒上，惟今出現獲利回吐，京信通信（０２３４２）跌０﹒５１％，報

１﹒９５元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒１４％，報１﹒７４元；摩比發展（００９４７）

跌１﹒１１％，報０﹒８９元。惟長飛光纖（０６８６９）續漲１﹒９９％，報１４﹒３８元；

中通服（００５５２）升１﹒５２％，報５﹒３３元。

本地地產股則走勢分化，新世界（０００１７）明年將推出大圍站項目，刺激股價創近３個

月高，收升１﹒４１％報１１﹒４８元；恆地（０００１２）漲１﹒２６％，報４０﹒１５元；

新地（０００１６）升０﹒６７％，報１２０﹒５元；長實（０１１１３）三連升後回吐

１﹒７％，報５４﹒８元；恆隆地產（００１０１）跌１﹒０４％，報１７﹒２元。

人民幣持續走強，繼續利好濠賭板塊，永利澳門（０１１２８）兩連揚漲２﹒５２％，報

１７﹒８８元；美高梅（０２２８２）升１﹒２４％，報１３﹒１元；銀娛（０００２７）升

１﹒１８％，報５５﹒７５元；澳博（００８８０）升０﹒８１％，報８﹒７１元；金沙

（０１９２８）漲０﹒６３％，報４０﹒１元。



＊內房銷售佳板塊造好，人行放水超預期內券揚＊



內房股陸續公布上月銷售數據並整體造好，推動板塊上揚。中海外（００６８８）領漲藍籌

升４﹒０３％，報２７﹒１元；富力地產（０２７７７）漲４﹒８７％，報１３﹒３６元；雅居

樂（０３３８３）亦升２﹒１９％，報１１﹒２２元；潤地（０１１０９）升１﹒１６％，報

３４﹒９５元；碧桂園（０２００７）升１﹒０４％，報１１﹒６２元。

今日人行公布降４０００億人幣ＭＬＦ中標利率跌５個基點超預期，刺激證券股上升。中國

銀河（０６８８１）漲５﹒０４％，報４﹒３８元；華泰六八八六（０６８８６）升

４﹒１１％，報１２﹒６６元；中信証券（０６０３０）升２﹒８９％，報１５﹒６４元；國泰

君安（０２６１１）升２﹒５６％，報１２﹒８４元；中金（０３９０８）升１﹒８９％，報

１５﹒１元。

重汽及機械設備股獲資金追捧，中國重汽（０３８０８）升５﹒５％，報１３﹒８２元；中

國龍工（０３３３９）升１﹒７９％，報２﹒２８元；濰柴動力（０２３３８）升１﹒３２％，

報１３﹒８６元；中聯重科（０１１５７）升０﹒８７％，報５﹒７８元；三一國際

（００６３１）則跌０﹒４９％，報４﹒０５元。（ｋｓ）

