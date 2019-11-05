《雅談保險－吳詩雅》「保障」同時不忘為健康「增值」

《雅談保險》相信不少讀者曾經試過在晚上或假日感到身體不適，筆者也有類似經歷。遇到

這種情況，很多人會選擇到公立醫院急症室就醫，然而輪候時間往往比預期中漫長。香港醫療體

系雖然在國際上享負盛名，不過公共醫療服務輪候者眾，尤其是在秋冬流感高峰季節，急症室的

輪候時間更漫長。



＊一站式平台網羅公立及私家醫院資訊＊



病人在夜間或假日需要醫療服務時，很可能已因病情的緊急性而六神無主，在這個時候，當

然最希望有個小助手可以從旁協助。現時本港一些保險公司已推出電子平台，能為客戶提供實時

的醫療資訊。客戶透過手機程式，除可查詢保單資料和提交理賠外，更可２４小時搜尋緊急或非

緊急醫療服務資訊。

透過這類平台，保險客戶可輕鬆掌握香港各大醫院資料，如醫院地址、聯絡方法、參考收費

，以及輪候時間等，就連入院流程，以及入院所需文件亦有提到。而且這些服務和資訊並不局限

於私家醫院，連公共醫療服務亦也涵蓋，助病人在選擇醫療服務時更具彈性。



＊醫療專家提供第二醫療意見＊



當病人發現自己身體出現健康狀況時，不但會感到害怕或困惑，甚至可能會質疑自己是否獲

得準確診斷，部分重症病人便會因為延誤治療導致病情惡化。有見及此，有保險公司為客戶提供

一站式醫療諮詢服務，協助他們選擇適當的醫療方案。保險公司會委派執業醫生擔任客戶的專屬

專案醫生，全程跟進個案，為他們配對國際醫療專家網絡，並提供獨立第二醫療意見。國際醫療

專家隨後會按客戶所選語言，撰寫個人健康報告，更有專案醫生致電客戶詳細講解。客戶在獲得

醫療專家的醫療意見後，如要選擇到海外就醫，他們便可享用海外醫療禮賓服務，服務包括安排

預約、當地醫療翻譯及康復跟進等，以確保整個治療流程暢順簡便。

筆者認為，要保持健康人生，大家必須緊記「預防」、「延緩」及「保障」三大健康關鍵階

段。雖然香港人近年已非常重視「保障」，但「預防」疾病來襲，以及「延緩」患病風險都不容

忽視。部分保險公司推出的電子平台增值服務，甚至連健身及飲食建議都照顧到。大家除了著重

保障計劃內容，也不妨按自身需要了解由保險公司所提供的增值服務。

《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

