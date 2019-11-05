《股金豐采－涂國彬》油銅區間波動待變　

《股金豐采》雖然近期市場情緒有明顯改善，尤其是中美貿易談判有樂觀進展，大宗商品也

獲得支持，但油銅始終被困在當前區間。

油價表現反覆，９月中曾因為沙特石油設施遇襲，供應擔憂增加，紐油突破６０元（美元．

下同），都快逼近７０元水平，表現強勁，隨後供應恢復，油價很快回吐漲幅。



＊近期紓緩需求擔憂＊



１０月初，歐美經濟數據疲弱，貿易戰擔憂加深，市場氣氛轉差，恐慌指數ＶＩＸ一度突破

２０水平。油市需求端受到拖累，油價進一步下探，好在５５元附近有承接。

好消息是，中美談判有樂觀進展，雖然智利ＡＰＥＣ會議取消，但雙方正在找尋新的簽署首

階段協議的地點。不僅如此，美方正在考慮取消中國貨部分關稅。而美國商務部長稱很快會批准

美國公司恢復與華為做生意。如此一來，的確紓緩了需求擔憂。



＊傳產油國加大減產幅度＊



此外，又有傳產油國或加大減產幅度。供需利好作用下，紐油從１０月初的低位開始反彈，

重上６０元，１１月４日更是挑戰２００日線。只是紐油目前仍在５０至６０元區間內，投資者

對於貿易談判以及產油國決定還是相對謹慎。

倫銅從８月開始在５６００至６０００元的區間內運行，１０月初再度測試５６００元的支

持，隨後不斷反彈，升破５０和１００日線，即便如此還是缺乏足夠的動能做出突破，還是要等

待真的利好刺激。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

