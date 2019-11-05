《鍾之日記》央媽意外調息，Ａ場欲攻三千

《鍾之日記》１１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國第三季ＧＤＰ增速放緩至６％，而１０月官方製造業ＰＭＩ亦創下２月以來的最低水平

，反映經濟下行壓力增大，不過豬價持續攀升推動ＣＰＩ繼續走高，故令市場對貨幣政策寬鬆預

期有所下降。不過，人民銀行今日超出市場預期，開展１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

４０００億元人民幣，與當日到期量４０３５億元人民幣基本持平，中標利率３﹒２５％較上期

３﹒３％小幅下調５個基點，此次為人行２０１６年以來首次下調ＭＬＦ利率。

市場憧憬中美兩國成功簽署第一階段貿易協議，隔晚美股三大指數破頂，刺激港股今日四連

升再創三個月高。恆指今日高開５３點２７６０１點，惟過去三日累升近９００點，恆指早段出

現回吐，曾最低倒跌至２７４６３點。人民幣持續走強，後亦出現買盤資金流入，令大市最高曾

觸及２７７３３點續創三個月高。恆指最終收報２７６８３點，升１３６點或升０﹒４９％，連

升四日累漲１０１５點或３﹒８％，主板成交９２１﹒１７億元增加３﹒７２％。



＊滬綜指一度升破三千關＊



人行今日下調政策利率補充流動性，打消緊縮猜想，利好Ａ場表現，在券商、銀行股領升下

，滬綜指確認升勢，午後一度升破三千關，是１０月１６日以來的首次，高見３００８﹒３１點

，但該位置遇強阻力，滬指很快返回三千點以下，全日收升０﹒５４％，報２９９１﹒５６點。

深成指全日升０﹒７１％。

外資趁機進駐，全日通過陸股通流入Ａ股５２億元人民幣，但兩市交投反應沒有大變化，全

日總成交４８１５億元人民幣，按日僅上升了２﹒８％。



＊ＭＬＦ降息有驚喜，消除緊縮擔憂意義大＊



德國商業銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為，鑒於內地ＣＰＩ上漲壓力，人行下調ＭＬＦ

利率的行動比較「進取」，但這也體現出中國正加大政策支持經濟的力度，預計本月的貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）將下降５個基點。

在ＬＰＲ新機制下，下調ＭＬＦ利率應該在隨後的ＬＰＲ報價中同步、等量反映。光大保德

信基金首席宏觀債券分析師鄒強認為，ＭＬＦ降息主要意義在於引導實體利率下行。他解釋，目

前監管層在加快推動ＬＰＲ的使用，但上一期ＬＰＲ沒降，反映銀行較難自行壓低ＬＰＲ，

ＭＬＦ降息即為ＬＰＲ提供空間。而下調ＭＬＦ對金融市場略有利好，主要能有效打消市場對貨

幣政策從緊的擔憂。

展望未來，申萬宏源認為，資管新規過渡期內理財產品收益率，以及表內替代性的存款產品

收益率的變化，將決定ＭＬＦ及ＬＰＲ的潛在變化方向和幅度，商業銀行利差收窄不利於對高風

險部門信貸的擴張，並非政策的主要目標，預料ＭＬＦ利率近期進一步大幅下調的機會不大。

人行驚喜出手，一眾中資券商股顯著造好，中國銀河（０６８８１）收市飆５％，廣發証券

（０１７７６）大漲４﹒３％，國泰君安（０２６１１）升２﹒６％，中信証券（０６０３０）

升２﹒９％，海通證券（０６８３７）亦漲２﹒８％。

相反內銀股相對平靜，板塊互見漲跌，中信銀行（００９９８）升１﹒３％，民生銀行

（０１９８８）升１﹒１％，農行（０１２８８）升０﹒６％；但工行（０１３９８）微跌

０﹒２％，青島銀行（０３８６６）更挫３﹒６％。



＊中美吹暖風人幣三級跳，恢復七算引發關注＊



人民銀行調低中期借貸便利（ＭＬＦ）利率影響短暫，市場仍聚焦中美可能快將簽署首階段

貿易協議，且中國國家主席習近平言明要繼續擴大開放，為人民幣匯價帶來支持，人民幣兌一美

元即期匯率（ＣＮＹ）今日輕微高開４點子後，愈升愈有，午後漲逾３００點，高見

６﹒９９７０兌一美元，終收報６﹒９９７５，較上個交易日４時３０分收盤價升３２７點子，

是逾三個月（８月２日以來）高點。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣造好，現升３７６點子，報６﹒９９７５。

分析認為，人民幣匯率反彈意味漸濃，走低預期已顯著收斂，對人民幣資產構成普遍性利好

。歷史數據表明，大多數國家本幣匯率與股市同向變動，匯率企穩反彈利好Ａ股，有望刺激外資

加大對中國債券投資。９月以來，人民幣匯率觸底回升。有消息指出，人民幣匯率將被納入中美

貿易協議。

匯率敏感股方面，航空股東方航空（００６７０）升２﹒９％，南方航空（０１０５５）升

２﹒７％，中國國航（００７５３）升１﹒５％；紙業股理文造紙（０２３１４）漲６％，陽光

紙業（０２００２）升２﹒７％，玖龍紙業（０２６８９）升１﹒９％。



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