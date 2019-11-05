【駐京專電】人行清算總中心、數字貨幣研究所與華為簽署合作協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行副行長范一飛到華為深圳總部調研

，人民銀行清算總中心與華為公司簽署戰略合作協議，人民銀行數字貨幣研究所與華為公司簽署

了關於金融科技研究的合作備忘錄。

范一飛參觀了華為展區，對華為推出的芯片及數據庫所取得的進展表示肯定。

華為Ｃｌｏｕｄ ＆ ＡＩ產品與服務總裁侯金龍介紹，面向銀行、保險、證券的典型業務

場景，華為攜手客戶及合作夥伴基於「鯤鵬＋昇騰」處理器以及５Ｇ、ＡＩ、雲等創新技術進行

持續創新，致力於打造堅實的數字金融底座。

