《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行副行長范一飛到華為深圳總部調研
，人民銀行清算總中心與華為公司簽署戰略合作協議，人民銀行數字貨幣研究所與華為公司簽署
了關於金融科技研究的合作備忘錄。
范一飛參觀了華為展區，對華為推出的芯片及數據庫所取得的進展表示肯定。
華為Ｃｌｏｕｄ ＆ ＡＩ產品與服務總裁侯金龍介紹，面向銀行、保險、證券的典型業務
場景，華為攜手客戶及合作夥伴基於「鯤鵬＋昇騰」處理器以及５Ｇ、ＡＩ、雲等創新技術進行
持續創新，致力於打造堅實的數字金融底座。
05/11/2019 08:23
【駐京專電】人行清算總中心、數字貨幣研究所與華為簽署合作協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行副行長范一飛到華為深圳總部調研
，人民銀行清算總中心與華為公司簽署戰略合作協議，人民銀行數字貨幣研究所與華為公司簽署
了關於金融科技研究的合作備忘錄。
范一飛參觀了華為展區，對華為推出的芯片及數據庫所取得的進展表示肯定。
華為Ｃｌｏｕｄ ＆ ＡＩ產品與服務總裁侯金龍介紹，面向銀行、保險、證券的典型業務
場景，華為攜手客戶及合作夥伴基於「鯤鵬＋昇騰」處理器以及５Ｇ、ＡＩ、雲等創新技術進行
持續創新，致力於打造堅實的數字金融底座。
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