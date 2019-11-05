【人行操作】申萬宏源：ＭＬＦ利率進一步大幅下調的概率不大

《經濟通通訊社５日專訊》申萬宏源認為，人行ＭＬＦ利率下調或與近期外部環境普遍實施

降息有關，是外部環境趨於寬鬆背景下的一種象徵性表示。預計ＭＬＦ利率近期進一步大幅下調

的概率不大。

展望未來，資管新規過渡期內理財產品收益率，以及表內替代性的存款產品收益率的變化，

將決定ＭＬＦ利率（以及其所綁定的ＬＰＲ）的潛在變化方向和幅度，商業銀行利差收窄不利於

對高風險部門信貸的擴張，並非政策的主要目標。（ｃｔ）

