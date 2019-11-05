《經濟通通訊社５日專訊》ＭＳＣＩ將在北京時間１１月８日公布指數調整結果，中金公司
發表報告預計，此次調整給Ａ股帶來的被動及主動增量資金規模約３５０億－４００億美元，較
今年５月、８月兩次納入的資金流入規模高約５０％－７０％。
其中，本次大盤股納入系數從１５％提高到２０％將帶來約２００億美元資金流入，中盤股
納入系數從０％提高到２０％將帶來約１７０億美元資金流入。本次調整後，Ａ股在ＭＳＣＩ新
興市場指數中的權重將從當前的２﹒８％提升至４％。（ｃａ）
05/11/2019 09:02
【Ａ股外援】中金：ＭＳＣＩ本月納Ａ擴容資金流入料增多７０％
《經濟通通訊社５日專訊》ＭＳＣＩ將在北京時間１１月８日公布指數調整結果，中金公司
發表報告預計，此次調整給Ａ股帶來的被動及主動增量資金規模約３５０億－４００億美元，較
今年５月、８月兩次納入的資金流入規模高約５０％－７０％。
其中，本次大盤股納入系數從１５％提高到２０％將帶來約２００億美元資金流入，中盤股
納入系數從０％提高到２０％將帶來約１７０億美元資金流入。本次調整後，Ａ股在ＭＳＣＩ新
興市場指數中的權重將從當前的２﹒８％提升至４％。（ｃａ）
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