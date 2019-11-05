【聚焦數據】１０月財新中國服務業ＰＭＩ降至５１﹒１為一年最低

《經濟通通訊社５日專訊》１０月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得

５１﹒１，較９月回落０﹒２個百分點，與今年２月持平，為２０１８年１１月以來最低，顯示

服務業經營活動擴張有所放緩。此前公布的１０月財新中國製造業ＰＭＩ升至５１﹒７，受此帶

動，１０月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５２，微升０﹒１個百分點，為５月以來最高。

財新中國服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ並不完全一致。國家統計局公布的

１０月服務業商務活動指數低於９月１﹒６個百分點，為５１﹒４；綜合ＰＭＩ下降１﹒１個百

分點至５２。



＊１０月綜合新訂單總量繼續擴張＊



１０月服務業新訂單指數降至今年２月以來最低水平。受訪服務業企業反映，最近支撐新訂

單增長的動力主要來自客戶需求轉強，以及新產品發布。製造業新訂單指數則大幅上揚，創下

２０１３年２月以來最高。綜合來看，１０月綜合新訂單總量繼續擴張，增速維持在９月創下的

１９個月高點。盡管訂單改善，但１０月就業繼續承壓。製造業企業就業指數在收縮區間內顯著

回落，服務業就業指數也降至三個月最低，１０月綜合就業指數再度下滑至榮枯線以下。

受製造業樂觀度創下六個月新高帶動，１０月企業對未來１２個月的生產經營前景信心度改

善，但仍處於歷史較低水平。其中，受經營活動與新訂單增速放緩影響，服務業樂觀度則跌至１

５個月低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，主要受製造業帶動，１０月中國經

濟總體延續了回暖勢頭，但企業信心依然疲軟，制約了產能的釋放，結構性失業和原材料成本上

升的問題依然突出，經濟企穩的基礎仍待夯實。（ｃａ）

