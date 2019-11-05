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即市新聞

05/11/2019 09:28

【聚焦人幣】潘功勝：支持星離岸市場成人幣交易國際金融中心之一

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝昨日（４日）在２０１９中
新（重慶）金融峰會上表示，新加坡是重要的離岸人民幣中心和「一帶一路」倡議的重要節點國
家，我們支持新加坡離岸人民幣市場更好發展，成為人民幣投資、持有和交易的國際金融中心之
一。
　　潘功勝介紹，一是加大對重慶構建內陸開放高地和內陸國際金融中心的共同政策。優化本外
幣跨境融資和資金管理政策，提升人民幣跨境存儲，進一步推進本外幣跨境貿易和投融資的便利
，支持設立陸海新通道人民幣國際投資基金，試點本外幣合一的賬戶體系。
　　二是加大對重慶經濟社會發展戰略的金融支持。重點支持陸海新通道的建設，支持重慶發展
科技金融、綠色金融和普惠金融。
　　三是加強中新金融合作和金融連接。中新金融合作作為中新雙邊合作機制的重點內容，人民
銀行和新加坡金融管理局作為雙方金融合作牽頭單位，將加強溝通協調，確保中新雙方的合作機
制會議關於金融市場連通、金融監管合作、跨境投融資合作等達成的重要共識落到實處。
　　四是加強與東盟國家和「一帶一路」國家的融資合作。將持續構建開放的市場化「一帶一路
」投融資體系，歡迎東盟各國積極參與。人行也願意同包括新加坡在內的東盟各國的央行一道努
力，在金融市場互聯互通、貨幣合作、區域金融穩定、「一帶一路」的投融資合作等方面加強合
作。（ｗｌ）

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