《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行今日減額續作ＭＬＦ，並小幅下調ＭＬＦ操作利率５基
點，為近三年來首次。中信證券固收研究團隊認為，此次降息操作對市場而言有一定的超預期成
分，其信號意義更強：說明人行認為經濟存在一定下行壓力，且不會因為「豬通脹」而關閉邊際
寬鬆的窗口。
報告指出，政策思路仍是預調微調，相機抉擇，「穩經濟」才是真正的政策底線。未來貨幣
寬鬆的政策空間打開，本次ＭＬＦ降息後將推出量價配合的方式，預計年底或明年年初推出降準
政策，明年ＭＬＦ操作利率可能繼續調降。（ｗｌ）
05/11/2019 11:44
【人行操作】中信固收點評ＭＬＦ操作：未來貨幣政策空間已打開
《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行今日減額續作ＭＬＦ，並小幅下調ＭＬＦ操作利率５基
點，為近三年來首次。中信證券固收研究團隊認為，此次降息操作對市場而言有一定的超預期成
分，其信號意義更強：說明人行認為經濟存在一定下行壓力，且不會因為「豬通脹」而關閉邊際
寬鬆的窗口。
報告指出，政策思路仍是預調微調，相機抉擇，「穩經濟」才是真正的政策底線。未來貨幣
寬鬆的政策空間打開，本次ＭＬＦ降息後將推出量價配合的方式，預計年底或明年年初推出降準
政策，明年ＭＬＦ操作利率可能繼續調降。（ｗｌ）
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