【５Ｇ加速】ＩＤＣ：上季中國５Ｇ手機市場份額ｖｉｖｏ排名第一

《經濟通通訊社５日專訊》市場調研機構ＩＤＣ發布的最新報告顯示，截至９月，中國５Ｇ

手機整體出貨量約４８﹒５萬部。其中ｖｉｖｏ在第三季度中國５Ｇ手機市場份額排名第一，佔

比為５４﹒３％。三星、華為、小米、中興（００７６３）（深：００００６３）和中國移動（

００９４１）排名二至六位，市場分額分別為２９％、９﹒５％、４﹒６％、１﹒５％和

１﹒１％。

ＩＤＣ表示，ｖｉｖｏ在一個月內發布兩款５Ｇ機型，以激進的定價策略，對線上渠道為主

的中高端性能機市場，以及線下渠道為主的高端旗艦市場進行了早期布局。在首批５Ｇ智能機的

競爭中佔據了一定的先發優勢。分價位段來看，首批國內５Ｇ市場主要分為「帶量旗艦」和「高

端旗艦」兩部分。即集中於４５０－５５０美元的中高端價位，和７００美元以上的高端價位。

目前ｖｉｖｏ可以同時覆蓋兩部分市場，華為，三星在「高端旗艦」市場布局，小米主要佔據中

高端「帶量旗艦」價位段，而中興，中國移動則位於在６００－６５０美元市場。

報告認為，在消費端，首批５Ｇ終端的競爭性布局已提前開始，未來隨著其在更廣泛的價位

段與細分用戶群的布局，有望刺激用戶的換機需求；在商用端，５Ｇ將通過其差異化網絡服務的

特性，成為推進新興技術在行業應用落地的關鍵。（ｗｌ）

