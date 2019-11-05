【人行操作】光大保德信：ＭＬＦ至少還有一次下調空間

《經濟通通訊社５日專訊》光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強認為，人行ＭＬＦ超預

期降息，主要意義在於引導實體利率下行。當下ＬＰＲ和ＭＬＦ綁在一起，降低實體利率是其主

要的意義。目前監管層在加快推動ＬＰＲ的使用，要求大行四季度新增貸款使用ＬＰＲ的要佔比

超過５０％，一季度要達到８０％。應該說ＬＰＲ的使用大概率已經有比較明顯的推動，上一期

ＬＰＲ沒降，說明讓銀行自己壓ＬＰＲ是有難度的，這一期降了ＭＬＦ，１年期ＬＰＲ還有５個

基點的空間。

鄒強認為，下調ＭＬＦ對金融市場略有利好，主要是打消市場對貨幣政策從緊的擔憂。前期

市場有一些對貨幣政策因為通脹而從緊的誤讀，人行的操作證偽了這種預期，還是穩健的貨幣政

策。他認為ＭＬＦ至少還有一次下調的空間。但政策方向仍是「加面」，而非「放水」。人行下

調ＭＬＦ，不改變對四季度政策方向的判斷。主要還是增發專項債，配合人行下調ＬＰＲ，以直

接改善實體經濟的政策為主。而非在金融體系放水，提高金融體系的寬鬆程度來穩增長。

利率而言，短端利好，長端中性偏利多。對於短端的存單和債券而言，降低ＭＬＦ意味著定

價的錨有下調，利好意義不必贅述。對於長端而言，影響是多方面的，主要是打消了貨幣政策可

能因為通脹從緊的預期，今年不僅資產價格是做波段，人行的預期調控也在做波段。對經濟的利

好意義對長債而言是利空的，而對短債的利好又增加了期限利差對長債利率的保護，總而言之，

對長債的影響中性略偏利多。（ｃａ）

