【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣雙雙升破「７算」日內漲超３００點

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣匯率表現強勢，人民銀行調低中期借貸便利（ＭＬＦ）利

率影響短暫，市場仍聚焦中美可能快將簽署首階段貿易協議。美國商務部長羅斯表示，正在朝向

完成與中國第一階段貿易磋商的方向，取得非常好的進展，他希望這是達成一個更堅實協議的前

奏。

在岸人民幣擴大升幅至３００點子，高見６﹒９９７６兌１美元，其後在７﹒０附近徘徊。

離岸人民幣升幅亦擴大，一度升至６﹒９９４３兌１美元。（ｃａ）

