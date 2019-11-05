《經濟通通訊社５日專訊》人民幣匯率表現強勢，人民銀行調低中期借貸便利（ＭＬＦ）利
率影響短暫，市場仍聚焦中美可能快將簽署首階段貿易協議。美國商務部長羅斯表示，正在朝向
完成與中國第一階段貿易磋商的方向，取得非常好的進展，他希望這是達成一個更堅實協議的前
奏。
在岸人民幣擴大升幅至３００點子，高見６﹒９９７６兌１美元，其後在７﹒０附近徘徊。
離岸人民幣升幅亦擴大，一度升至６﹒９９４３兌１美元。（ｃａ）
05/11/2019 15:57
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣雙雙升破「７算」日內漲超３００點
《經濟通通訊社５日專訊》人民幣匯率表現強勢，人民銀行調低中期借貸便利（ＭＬＦ）利
率影響短暫，市場仍聚焦中美可能快將簽署首階段貿易協議。美國商務部長羅斯表示，正在朝向
完成與中國第一階段貿易磋商的方向，取得非常好的進展，他希望這是達成一個更堅實協議的前
奏。
在岸人民幣擴大升幅至３００點子，高見６﹒９９７６兌１美元，其後在７﹒０附近徘徊。
離岸人民幣升幅亦擴大，一度升至６﹒９９４３兌１美元。（ｃａ）
|中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
|生財有道05/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：友邦穿80元入待再破位
|FOCUS05/11/2019
【FOCUS】主席點睛「更重進口」 世界工廠謀轉全球市場
|香港政情05/11/2019
習近平見林鄭：中央高度信任 止暴制亂是最重要任務
|興證快訊05/11/2019
匯控業績
|國際動態05/11/2019
特抨加州救山火不力 料將申請退出巴黎協定
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰